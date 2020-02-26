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2020-02-26T19:50+0300
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Собянин встретился с жителями района Бибирево
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РИА Новости

Собянин встретился с жителями района Бибирево

19:50 26.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМосковский район Бибирево
Московский район Бибирево
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в среду встретился с жителями столичного района Бибирево и обсудил с ними планы по благоустройству в рамках программы "Мой район".
"Программа "Мой район" - это и благоустройство, это и строительство нового спортивного физкультурно-оздоровительного комплекса и бассейна. Важная история с развязкой, которую необходимо делать, она одна из последних на МКАДе (на пересечении с Алтуфьевским шоссе, которая ещё не реконструирована)", - отметил Собянин.
Кроме того, по его словам, в районе помимо прочего будет открыт новый бассейн, благоустроены скверы, а в ближайшие месяцы будет открыт обновлённый кинотеатр "Будапешт", ставший многофункциональным комплексом.
Собянин также отметил, что работы по благоустройству должны согласовываться с местными жителями.
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Так, в прошлом году по просьбам жителей района приведена в порядок территория вдоль Костромской улицы. На месте пришедшего в запустение общественного пространства создан "Парк света", изюминкой которого является оригинальное освещение. Помимо новых фонарей "островом света" стали большие круглые качели, оснащенные светодиодной подсветкой. В "Парке света" появился "волшебный лес" - площадка со стоящими между деревьев светодиодными фигурами, на которые можно присесть.
Также в последние два года были выполнены работы по благоустройству в Этнографической деревне Бибирева.
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Важнейшими мероприятиями программы "Мой район" в районе Бибирево в ближайшие годы станут реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе (в 2020-2022 годах); строительство бассейна на улице Лескова, д.25а (по 2021 год); строительство ФОКа с бассейном на Алтуфьевском шоссе, д.100 (в 2020-2022 годах). Кроме того, в 2020-2021 годах запланированы капитальный ремонт филиала 4 диагностического центра 5 (улица Корнейчука, д.28); благоустройство новой прогулочной зоны "Бибирево life" на улице Мелиховская, комплексного заказника "Алтуфьевский" (включая Лианозовский питомник), территории возле станции метро "Бибирево" (с обустройством заездных карманов для общественного транспорта на улице Плещеева), территории на месте сноса аварийного здания бассейна по адресу: улица Белозерская, д.14; благоустройство 71 двора, территорий двух школ и одного детского сада; установка 58 опор наружного освещения в 20 дворах; а также капремонт публичной библиотеки 52 на улице Коненкова, д.23.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниБлагоустройствоСергей СобянинМоскваОбщество
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