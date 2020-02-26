Собянин встретился с жителями района Бибирево

МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Мэр Москвы Мэр Москвы Сергей Собянин в среду встретился с жителями столичного района Бибирево и обсудил с ними планы по благоустройству в рамках программы "Мой район".

"Программа "Мой район" - это и благоустройство, это и строительство нового спортивного физкультурно-оздоровительного комплекса и бассейна. Важная история с развязкой, которую необходимо делать, она одна из последних на МКАДе (на пересечении с Алтуфьевским шоссе, которая ещё не реконструирована)", - отметил Собянин.

Кроме того, по его словам, в районе помимо прочего будет открыт новый бассейн, благоустроены скверы, а в ближайшие месяцы будет открыт обновлённый кинотеатр "Будапешт", ставший многофункциональным комплексом.

Собянин также отметил, что работы по благоустройству должны согласовываться с местными жителями.

Так, в прошлом году по просьбам жителей района приведена в порядок территория вдоль Костромской улицы. На месте пришедшего в запустение общественного пространства создан "Парк света", изюминкой которого является оригинальное освещение. Помимо новых фонарей "островом света" стали большие круглые качели, оснащенные светодиодной подсветкой. В "Парке света" появился "волшебный лес" - площадка со стоящими между деревьев светодиодными фигурами, на которые можно присесть.

Также в последние два года были выполнены работы по благоустройству в Этнографической деревне Бибирева.