Выставка по альтернативной энергетике пройдет в "Экспоцентре" в апреле

"В прошлом году в RENWEX участвовали 63 компании из 8 стран мира, 41 из них – российские. Выставку посетили 3500 человек из 42 стран. В рамках выставки состоялись 13 деловых мероприятий с участием более 120 спикеров и свыше 2000 делегатов. Выставка по объему была не очень большая, но деловая программа была насыщенной и интересной. Поэтому у нас есть надежда на то, что выставка, которой мы сейчас занимаемся совместно с нашими партнерами, будет более масштабной. Данные, которые есть на сегодня, говорят о том, что мы здорово прибавим по количеству участников, примерно на 30%. Несмотря на всю сложность темы, она очень интересна и перспективна", - сказал Беднов.