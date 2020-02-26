Выставка по альтернативной энергетике пройдет в "Экспоцентре" в апреле

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Вторая международная выставка "RENWEX. Возобновляемая энергетика и электротранспорт" пройдет в ЦВК "Экспоцентр" с 21 по 23 апреля, сообщил генеральный директор АО "Экспоцентр" Сергей Беднов на бизнес-завтраке "Возобновляемая энергетика России: вызовы, тенденции, приоритеты".
Мероприятие также включает в себя международный специализированный форум "Возобновляемая энергетика для регионального развития". Выставку организует АО "Экспоцентр" при поддержке Минэнерго, Мипромторга, Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ), Европейской Ассоциации возобновляемых источников энергии (ЕВРОСОЛАР), Ассоциации солнечной энергетики (АСЭ), под патронатом ТПП России.
"В прошлом году в RENWEX участвовали 63 компании из 8 стран мира, 41 из них – российские. Выставку посетили 3500 человек из 42 стран. В рамках выставки состоялись 13 деловых мероприятий с участием более 120 спикеров и свыше 2000 делегатов. Выставка по объему была не очень большая, но деловая программа была насыщенной и интересной. Поэтому у нас есть надежда на то, что выставка, которой мы сейчас занимаемся совместно с нашими партнерами, будет более масштабной. Данные, которые есть на сегодня, говорят о том, что мы здорово прибавим по количеству участников, примерно на 30%. Несмотря на всю сложность темы, она очень интересна и перспективна", - сказал Беднов.
В рамках деловой программы форума запланированы 13 мероприятий. Участники обсудят состояние, проблемы и перспективы ВИЭ и альтернативного электротранспорта в России и мире, привлечение инвестиций в альтернативную энергетику, законодательные инициативы и интеграцию новых источников энергии в энергетический оборот. Кроме того, впервые запланирована сессия, на которой обсудят водородные технологии и потенциал розничного рынка энергетики.
"Государство оказывает существенную поддержку развитию ВИЭ, но речь идет больше о мерах, направленных на крупные промышленные мощности. Но с точки зрения регионального развития гораздо более интересен розничный рынок, микрогенерация, потому что именно эти решения влияют на жизнь людей на местах. Это именно то, что регион может использовать в своей повседневной жизни. Поэтому основная тема форума направлена именно на развитие регионов и на то, как могут технологии возобновляемой энергетики помочь регионам в своем развитии. В каждом регионе есть свои нюансы, которые необходимо учитывать", - отметил член совета некоммерческого партнерства "ЕВРОСОЛАР Россия" Алексей Каплун.
Выставка и форум станут важным этапом реализации проекта "Наука-Технологии-Инновации Экспо", который объединяет масштабные конгрессно-выставочные и деловые мероприятия с участием госструктур в рамках реализации национальных проектов. В этом году пройдет четыре таких мероприятия.
"В портфель "НТИ Экспо" в 2020 году входят Российская неделя высоких технологий, мы ее проводим в апреле, "RENWEX. Возобновляемая энергетика и электротранспорт": это и выставка, и форум, которые мы совместили с энергетической неделей. "Технофорум"- большое мероприятие, которое мы проводим совместно с Минпромторгом в октябре. Четвертое большое мероприятие - "Искусственный интеллект, большие данные и отечественный софт. Национальная стратегия цифрового развития", ежегодно мы это делаем в ноябре", - сообщил участникам бизнес-завтрака председатель оргкомитета "НТИ Экспо", член комитета Госдумы по образованию и науке Владимир Кононов.