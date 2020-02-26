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"Нас встретили с добром": ветеран рассказал о Дне Победы в Праге
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РИА Новости
"Нас встретили с добром": ветеран рассказал о Дне Победы в Праге
94-летний Владимир Николаев – единственный в Челябинской области оставшийся в живых солдат из состава Уральского добровольческого танкового корпуса, который был создан в 1943 году. 18-летний Владимир Федорович отправился на фронт весной 9 мая 1943 года. День Победы – 9 мая 1945 года – Николаев встретил в Праге.
2020-02-26T19:43+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=54340446&type=mp4
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565250084_0:0:640:360_1200x0_80_0_0_d79ea6dfe0c417fd32d2673e931b482e.jpg
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PT2M23S

"Нас встретили с добром": ветеран рассказал о Дне Победы в Праге

19:43 26.02.2020
218
94-летний Владимир Николаев – единственный в Челябинской области оставшийся в живых солдат из состава Уральского добровольческого танкового корпуса, который был создан в 1943 году. 18-летний Владимир Федорович отправился на фронт весной 9 мая 1943 года. День Победы – 9 мая 1945 года – Николаев встретил в Праге.
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Прага
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