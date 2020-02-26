Симоньян рассказала о реакции французов на переход Алена Жюйе на RT

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала реакцию французских интернет-пользователей и политиков на новость о том, что бывший начальник службы экономической разведки страны Ален Жюйе станет ведущим телеканала RT France.
"Взяли на работу экс-главу экономической разведки Франции. Чтобы не расслаблялись", — написала она в фейсбуке.
Медиаменеджер также процитировала ряд комментариев французских пользователей.
"RT France — возмутители спокойствия! Нас ждет хорошее шоу", — написал один из них.
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"Это, безусловно, дополнительный актив для RT!" — говорится в другом комментарии.
"Чтобы заставить молчать всех русофобов, RT France нанимает человека с неоспоримым опытом", — отметил еще один пользователь.
Главред RT обратила внимание, что в политических кругах страны высказали другое мнение касательно работы Жюйе на канале.
"А вот что пишет французский политик: "Бывший глава разведки переходит на прокремлевское СМИ. Как это называется?" Это называется отличная работа, мсье", — заключила Симоньян.
Ранее стало известно, что Ален Жюйе станет ведущим программы о геополитике La Source ("Источник"), которая будет выходить два раза в месяц. В эфире будут обсуждать вопросы дипломатии, конфликтов, терроризма, безопасности, экономической разведки. Пилотный выпуск La Source покажут в марте этого года.
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