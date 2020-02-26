Симоньян рассказала о реакции французов на переход Алена Жюйе на RT

Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян

"Взяли на работу экс-главу экономической разведки Франции. Чтобы не расслаблялись", — написала она в фейсбуке.

Медиаменеджер также процитировала ряд комментариев французских пользователей.

"RT France — возмутители спокойствия! Нас ждет хорошее шоу", — написал один из них.

"Это, безусловно, дополнительный актив для RT!" — говорится в другом комментарии.

"Чтобы заставить молчать всех русофобов, RT France нанимает человека с неоспоримым опытом", — отметил еще один пользователь.

Главред RT обратила внимание, что в политических кругах страны высказали другое мнение касательно работы Жюйе на канале.

"А вот что пишет французский политик: "Бывший глава разведки переходит на прокремлевское СМИ. Как это называется?" Это называется отличная работа, мсье", — заключила Симоньян.