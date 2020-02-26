Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-26T19:30+0300
https://ria.ru/20200226/1565249612.html
Симоньян рассказала о реакции французов на переход Алена Жюйе на RT
https://cdn21.img.ria.ru/images/155863/09/1558630914_0:0:2722:1531_1036x0_80_0_0_50ee728ba0c32b4306dc21f98d52a25d.jpg
РИА Новости

Симоньян рассказала о реакции французов на переход Алена Жюйе на RT

19:28 26.02.2020 (обновлено: 19:30 26.02.2020)
5139
© РИА НовостиГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
© РИА Новости
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала реакцию французских интернет-пользователей и политиков на новость о том, что бывший начальник службы экономической разведки страны Ален Жюйе станет ведущим телеканала RT France.
"Взяли на работу экс-главу экономической разведки Франции. Чтобы не расслаблялись", — написала она в фейсбуке.
Медиаменеджер также процитировала ряд комментариев французских пользователей.
"RT France — возмутители спокойствия! Нас ждет хорошее шоу", — написал один из них.
Студия телеканала RT France
17 октября 2019, 18:07Медиавойны
Главред RT France заявила о дискриминации со стороны французских властей
"Это, безусловно, дополнительный актив для RT!" — говорится в другом комментарии.
"Чтобы заставить молчать всех русофобов, RT France нанимает человека с неоспоримым опытом", — отметил еще один пользователь.
Главред RT обратила внимание, что в политических кругах страны высказали другое мнение касательно работы Жюйе на канале.
"А вот что пишет французский политик: "Бывший глава разведки переходит на прокремлевское СМИ. Как это называется?" Это называется отличная работа, мсье", — заключила Симоньян.
Ранее стало известно, что Ален Жюйе станет ведущим программы о геополитике La Source ("Источник"), которая будет выходить два раза в месяц. В эфире будут обсуждать вопросы дипломатии, конфликтов, терроризма, безопасности, экономической разведки. Пилотный выпуск La Source покажут в марте этого года.
Moscow Times рассказало о причинах популярности RT во Франции
11 ноября 2019, 17:55
Moscow Times рассказало о причинах популярности RT во Франции
21381005
Обсудить 3
RT FranceМаргарита СимоньянФранцияВ мире
Рекомендуем
Вы больные, девочки: Лавров резко ответил грузинским журналисткам
Лавров резко осадил напавших на него грузинских журналисток
Видео Минобороны о работе бойцов ССО
Минобороны опубликовало видео уничтожения боевиков армейским спецназом
Вертолеты Bell. Рекламный ролик
В США опубликовали видео "уничтожения" танков "Армата"
Провинция Идлиб в Сирии
При авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных
Кандидат в президенты США Майкл Блумберг
Возможный следующий президент США случайно сказал правду. Его записали
Премьер-министр, министром европейских и иностранных дел Республики Албания, действующий председатель ОБСЕ Эди Рама во время переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Председатель ОБСЕ прокомментировал ситуацию со Sputnik Эстония
Симферопольское водохранилище в Крыму
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма "из ослабевших рук России"
Глава Пентагона Марк Эспер
Глава Пентагона обеспокоен "региональным доминированием" России
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Экс-глава Севастополя объяснил, почему Украина не воевала за Крым
Участники акции Спаси свой язык в Киеве
"Крым был бы наш": на украинском ТВ поспорили из-за русского языка
Украинский военнослужащий
В СНБО объяснили, почему Киев не пойдет на "военное возвращение" Крыма
Сотрудник дорожно-патрульной службы
В Минюсте пообещали пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП
Певица Верка Сердючка (Андрей Данилко)
Данилко рассказал, как жюри Евровидения "отомстило" Украине за Россию
Предстоятель Украинской православной церкви с титулом Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Митрополит Онуфрий на встреча в Аммане, Иордания
Участники амманской встречи приняли заявление по ситуации на Украине
Члены экипажа подводной лодки ВМС США
Новейшая американская подлодка облезла после первого похода
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44Помпео призвал лидера Косово отменить пошлины на сербские товары
05:41Сирийские военные обнаружили подземный лагерь боевиков
05:39Цена нефти марки Brent опустилась ниже $52 за баррель
05:16Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко
05:11По новой книге автора "Пятидесяти оттенков серого" снимут фильм
05:09Парламент Туниса проголосовал за доверие правительству Фахфаха
05:05Боевики организовали лагерь на руинах древнейшего города в Сирии
05:04Блогер опубликовал снимки котов из "капсулы времени" возрастом 120 лет
04:48Южная Корея и США отложат совместные учения из-за коронавируса
04:46Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 1595 человек
04:44Ученые: у летавших на Луну астронавтов повысился риск ранней смерти
04:41Роспотребнадзор: деньги за турпутевку можно вернуть из-за коронавируса
04:29В Китае за день из-за коронавируса скончались 29 человек
04:25ВЦИОМ: 88% россиян планируют есть блины на Масленицу
04:23При авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных
04:22Поклонников Степаненко удивили перемены в ее внешности
04:06Трамп дал советы, как не заразиться коронавирусом
04:04Новый бронетранспортер БТР-82АТ впервые покажут на форуме Армия-2020
04:01Бритни Спирс сняла на видео, как сломала ногу
04:01В Минюсте пообещали пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП
Лента новостейМолния