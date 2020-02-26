Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-26T19:10+0300
https://ria.ru/20200226/1565248919.html
В ДНР потребовали от Киева соблюдать меры по контролю за перемирием
https://cdn23.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_0:0:3241:1823_1036x0_80_0_0_a9fab07c17cbf0727bce6458102f1f23.jpg
РИА Новости

В ДНР потребовали от Киева соблюдать меры по контролю за перемирием

19:10 26.02.2020
0
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 фев – РИА Новости. Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики на встрече контактной группы по Донбассу в Минске потребовали от Киева соблюдения мер по контролю за перемирием, сообщили в пресс-службе МИД ДНР.
С 21 июля 2019 года в Донбассе действует бессрочное перемирие. Впервые за время конфликта оно дополнено мерами по его контролю. Среди них проведение разбирательств и привлечение к ответственности виновных в нарушении режима прекращения огня, запрет на проведение диверсий, ведение любого вида огня.
"В связи с возрастающей эскалацией на линии соприкосновения сторон представители республик потребовали соблюдения согласованных в июле 2019 года дополнительных мер усиления и контроля введенного бессрочного перемирия, в том числе проведение соответствующих разбирательств", – говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.
Богдан Безпалько, политолог, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России
Вчера, 12:08
Эксперт рассказал о крымском сценарии для Донбасса
000000
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРМИД ДНРДонецкая Народная РеспубликаМинскКиевВ мире
Рекомендуем
Военнослужащий ВСУ на востоке Украины. 26 ноября 2018
Киев призвал не нарушать перемирие в Донбассе
Флаги с логотипом ОБСЕ
Спецпредставитель ОБСЕ призвала соблюдать режим перемирия в Донбассе
Украинская военная техника на Донбассе
ОБСЕ призвала доработать вопрос об участках разведения сил в Донбассе
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
Киев затягивает согласование новых участков отвода сил, заявили в ДНР
Военнослужащие в Донбассе
Следующая встреча контактной группы по Донбассу состоится 11 марта
Украинский военный
Населенный пункт остался без света из-за обстрела, заявили в ДНР
Знак биологической опасности в микробиологической лаборатории
Контактная группа по Донбассу обсудила меры в связи с коронавирусом
Дипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Представитель ЛНР объяснил Киеву невозможность покупать воду за гривны
Телевизионная трансляция запуска ракет с территории КНДР
Глава Пентагона заявил о растущем потенциале баллистических ракет КНДР
Глава Пентагона Марк Эспер
Глава Пентагона обеспокоен "региональным доминированием" России
Взорванный автомобиль на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве, в котором погиб журналист Павел Шеремет
Подозреваемые в убийстве Шеремета отказались от прохождения экспертиз
Специальный представитель Президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов
Кабулов будет наблюдателем при подписании соглашения США с талибами
Военнослужащие Народной милиции ДНР покидают свои позиции
В ДНР заявили, что готовы к компромиссу в вопросе отвода сил
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Симоньян рассказала о реакции французов на переход Алена Жюйе на RT
Богдан Безпалько, политолог, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России
Эксперт рассказал о крымском сценарии для Донбасса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44Помпео призвал лидера Косово отменить пошлины на сербские товары
05:41Сирийские военные обнаружили подземный лагерь боевиков
05:39Цена нефти марки Brent опустилась ниже $52 за баррель
05:16Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко
05:11По новой книге автора "Пятидесяти оттенков серого" снимут фильм
05:09Парламент Туниса проголосовал за доверие правительству Фахфаха
05:05Боевики организовали лагерь на руинах древнейшего города в Сирии
05:04Блогер опубликовал снимки котов из "капсулы времени" возрастом 120 лет
04:48Южная Корея и США отложат совместные учения из-за коронавируса
04:46Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 1595 человек
04:44Ученые: у летавших на Луну астронавтов повысился риск ранней смерти
04:41Роспотребнадзор: деньги за турпутевку можно вернуть из-за коронавируса
04:29В Китае за день из-за коронавируса скончались 29 человек
04:25ВЦИОМ: 88% россиян планируют есть блины на Масленицу
04:23При авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных
04:22Поклонников Степаненко удивили перемены в ее внешности
04:06Трамп дал советы, как не заразиться коронавирусом
04:04Новый бронетранспортер БТР-82АТ впервые покажут на форуме Армия-2020
04:01Бритни Спирс сняла на видео, как сломала ногу
04:01В Минюсте пообещали пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП
Лента новостейМолния