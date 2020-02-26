В ДНР потребовали от Киева соблюдать меры по контролю за перемирием

ДОНЕЦК, 26 фев – РИА Новости. Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики на встрече контактной группы по Донбассу в Минске потребовали от Киева соблюдения мер по контролю за перемирием, сообщили в пресс-службе МИД ДНР.
С 21 июля 2019 года в Донбассе действует бессрочное перемирие. Впервые за время конфликта оно дополнено мерами по его контролю. Среди них проведение разбирательств и привлечение к ответственности виновных в нарушении режима прекращения огня, запрет на проведение диверсий, ведение любого вида огня.
"В связи с возрастающей эскалацией на линии соприкосновения сторон представители республик потребовали соблюдения согласованных в июле 2019 года дополнительных мер усиления и контроля введенного бессрочного перемирия, в том числе проведение соответствующих разбирательств", – говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.