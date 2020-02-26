В ДНР потребовали от Киева соблюдать меры по контролю за перемирием

С 21 июля 2019 года в Донбассе действует бессрочное перемирие. Впервые за время конфликта оно дополнено мерами по его контролю. Среди них проведение разбирательств и привлечение к ответственности виновных в нарушении режима прекращения огня, запрет на проведение диверсий, ведение любого вида огня.