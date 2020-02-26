Глава Пентагона заявил о растущем потенциале баллистических ракет КНДР

ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Глава Пентагона Марк Эспер констатировал растущий потенциал баллистических ракет КНДР.
"Северная Корея добивается легитимности через разработку целого спектра ядерных, традиционных и нетрадиционных вооружений, а также расширяя свой потенциал баллистических ракет", - говорится в письменных показаниях Эспера конгрессу.
По его словам, силы США на Корейском полуострове находятся в состоянии высокой готовности.
"Хотя мы поддерживаем продолжение дипломатических усилий по установлению долговременного мира в Корее, мы готовы сражаться и выиграть даже сегодня, если потребуется", - сказал Эспер.
После прихода к власти в США Дональда Трампа Вашингтон и Пхеньян провели два саммита и одну встречу на высшем уровне, подтвердив приверженность денуклеаризации Корейского полуострова. Однако переговоры по ядерной проблеме КНДР прервались осенью 2019 года и с тех пор не возобновлялись.