Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-26T19:09+0300
https://ria.ru/20200226/1565248877.html
Глава Пентагона заявил о растущем потенциале баллистических ракет КНДР
https://cdn22.img.ria.ru/images/155325/22/1553252240_0:0:2904:1634_1036x0_80_0_0_a493ffb6b43b1f81f5676faaa36fbd8c.jpg
РИА Новости

Глава Пентагона заявил о растущем потенциале баллистических ракет КНДР

19:09 26.02.2020
339
© AP Photo / Ahn Young-joonТелевизионная трансляция запуска ракет с территории КНДР
Телевизионная трансляция запуска ракет с территории КНДР
© AP Photo / Ahn Young-joon
ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Глава Пентагона Марк Эспер констатировал растущий потенциал баллистических ракет КНДР.
"Северная Корея добивается легитимности через разработку целого спектра ядерных, традиционных и нетрадиционных вооружений, а также расширяя свой потенциал баллистических ракет", - говорится в письменных показаниях Эспера конгрессу.
Жители Сеула смотрят по телевизору выпуск новостей о запуске ракет с территории КНДР
5 февраля, 23:28
КНДР нельзя юридически признать ядерной державой, заявил глава МАГАТЭ
По его словам, силы США на Корейском полуострове находятся в состоянии высокой готовности.
"Хотя мы поддерживаем продолжение дипломатических усилий по установлению долговременного мира в Корее, мы готовы сражаться и выиграть даже сегодня, если потребуется", - сказал Эспер.
После прихода к власти в США Дональда Трампа Вашингтон и Пхеньян провели два саммита и одну встречу на высшем уровне, подтвердив приверженность денуклеаризации Корейского полуострова. Однако переговоры по ядерной проблеме КНДР прервались осенью 2019 года и с тех пор не возобновлялись.
Ракеты и бомбы КНДР
25 июля 2019, 12:45
Главное оружие Ким Чен ЫнаТридцать первого октября КНДР испытала две ракеты. Какое оружие есть в арсенале Северной Кореи и как продвигается ядерная программа страны, — в инфографике Ria.ru
6131002
Обсудить 1
Марк ЭсперДональд ТрампМинистерство обороны СШАПхеньянКНДРВ мире
Рекомендуем
Глава Пентагона Марк Эспер
Глава Пентагона обеспокоен "региональным доминированием" России
Министр обороны США Марк Эспер
Эспер обеспокоен "стремлением Китая изменить мир в свою пользу"
Министр армии США Марк Эспер
США не вернутся на сирийско-турецкую границу, заявили в Пентагоне
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Путин заявил, что Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР
Военнослужащий ВСУ на востоке Украины. 26 ноября 2018
Киев призвал не нарушать перемирие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
В ДНР потребовали от Киева соблюдать меры по контролю за перемирием
Вертолеты Bell. Рекламный ролик
В США опубликовали видео "уничтожения" танков "Армата"
Специальный представитель Президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов
Кабулов будет наблюдателем при подписании соглашения США с талибами
Министр армии США Марк Эспер
Эспер рассчитывает в скором времени обсудить продление СНВ-3
Спайк (ПТРК)
Латвийские военные получили первые противотанковые системы Spike
Флаги с логотипом ОБСЕ
Спецпредставитель ОБСЕ призвала соблюдать режим перемирия в Донбассе
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб, Сирия
Российско-турецкие переговоры по Идлибу завершились, сообщили СМИ
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Симоньян рассказала о реакции французов на переход Алена Жюйе на RT
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
Россия будет препятствовать возвращению санкций против Ирана в СБ ООН
Здание посольства Киргизии в Москве
Посольство Киргизии в Москве опровергло информацию о пикете у здания
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44Помпео призвал лидера Косово отменить пошлины на сербские товары
05:41Сирийские военные обнаружили подземный лагерь боевиков
05:39Цена нефти марки Brent опустилась ниже $52 за баррель
05:16Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко
05:11По новой книге автора "Пятидесяти оттенков серого" снимут фильм
05:09Парламент Туниса проголосовал за доверие правительству Фахфаха
05:05Боевики организовали лагерь на руинах древнейшего города в Сирии
05:04Блогер опубликовал снимки котов из "капсулы времени" возрастом 120 лет
04:48Южная Корея и США отложат совместные учения из-за коронавируса
04:46Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 1595 человек
04:44Ученые: у летавших на Луну астронавтов повысился риск ранней смерти
04:41Роспотребнадзор: деньги за турпутевку можно вернуть из-за коронавируса
04:29В Китае за день из-за коронавируса скончались 29 человек
04:25ВЦИОМ: 88% россиян планируют есть блины на Масленицу
04:23При авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных
04:22Поклонников Степаненко удивили перемены в ее внешности
04:06Трамп дал советы, как не заразиться коронавирусом
04:04Новый бронетранспортер БТР-82АТ впервые покажут на форуме Армия-2020
04:01Бритни Спирс сняла на видео, как сломала ногу
04:01В Минюсте пообещали пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП
Лента новостейМолния