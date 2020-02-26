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Спецпредставитель ОБСЕ призвала соблюдать режим перемирия в Донбассе
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РИА Новости

Спецпредставитель ОБСЕ призвала соблюдать режим перемирия в Донбассе

19:05 26.02.2020
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© Фото : OSCE/Mikhail EvstafievФлаги с логотипом ОБСЕ
Флаги с логотипом ОБСЕ
© Фото : OSCE/Mikhail Evstafiev
МИНСК, 26 фев – РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау заявила о неприемлемости нарушения режима прекращения огня в Донбассе и призвала стороны конфликта полностью соблюдать перемирие.
В среду в Минске состоялся очередной раунд переговоров контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.
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"Прекращение огня является ключевым положением минских соглашений, поэтому события последних дней не могут не тревожить. На прошлой неделе мы все стали свидетелями резкого нарушения режима прекращения огня в Луганской области, в том числе с применением оружия, запрещенного минскими соглашениями. Гражданское население вновь заплатило высокую цену. Это неприемлемо. Ссылаясь на заявления ТКГ (трехсторонней контактной группы – ред.) от 17 июля и 18 декабря прошлого года, я еще раз обращаюсь к сторонам с настойчивым призывом соблюдать приверженность полному прекращению огня", - сказала Грау журналистам.
По ее словам, на прошедших в Минске переговорах были затронуты вопросы разминирования. Спецпредставитель ОБСЕ напомнила, что главной причиной гражданских жертв, "а в этом году это восемь человек из 14, остаются мины". Грау также сообщила, что гуманитарная рабочая группа обсуждала вопросы, связанные с обменом пленными, обеспечением эффективного поиска пропавших без вести и возможностями открытия новых пунктов пропуска через линию соприкосновения.
Ранее ополченцы самопровозглашенной Луганской народной республики и украинские силовики обвинили друг друга в обстрелах в Донбассе, обе стороны утверждали, что противник использовал запрещенное минскими соглашениями тяжелое вооружение. При этом украинские силовики заявили о боестолкновении у линии соприкосновения. В ЛНР в свою очередь сообщали, что силовики пытались проникнуть на позиции Народной милиции, однако подорвались на минном поле.
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Хайди ГрауСитуация в ДНР и ЛНРОБСЕЛуганская Народная РеспубликаМинскВ мире
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