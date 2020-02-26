Спецпредставитель ОБСЕ призвала соблюдать режим перемирия в Донбассе

МИНСК, 26 фев – РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ Спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау заявила о неприемлемости нарушения режима прекращения огня в Донбассе и призвала стороны конфликта полностью соблюдать перемирие.

В среду в Минске состоялся очередной раунд переговоров контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

"Прекращение огня является ключевым положением минских соглашений, поэтому события последних дней не могут не тревожить. На прошлой неделе мы все стали свидетелями резкого нарушения режима прекращения огня в Луганской области, в том числе с применением оружия, запрещенного минскими соглашениями. Гражданское население вновь заплатило высокую цену. Это неприемлемо. Ссылаясь на заявления ТКГ (трехсторонней контактной группы – ред.) от 17 июля и 18 декабря прошлого года, я еще раз обращаюсь к сторонам с настойчивым призывом соблюдать приверженность полному прекращению огня", - сказала Грау журналистам.

По ее словам, на прошедших в Минске переговорах были затронуты вопросы разминирования. Спецпредставитель ОБСЕ напомнила, что главной причиной гражданских жертв, "а в этом году это восемь человек из 14, остаются мины". Грау также сообщила, что гуманитарная рабочая группа обсуждала вопросы, связанные с обменом пленными, обеспечением эффективного поиска пропавших без вести и возможностями открытия новых пунктов пропуска через линию соприкосновения.