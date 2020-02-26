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Следующая встреча контактной группы по Донбассу состоится 11 марта
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РИА Новости

Следующая встреча контактной группы по Донбассу состоится 11 марта

18:47 26.02.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
МИНСК, 26 фев – РИА Новости. Следующее заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе состоится в Минске 11 марта, сообщила в среду спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау.
"Наше следующее заседание будет 11 марта", - сказала Грау журналистам.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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Хайди ГрауСитуация в ДНР и ЛНРОБСЕДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМинскООНУкраинаВ мире
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