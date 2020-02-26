Путин призвал регионы продолжить работу по поправкам до голосования

На встрече с рабочей группой по подготовке поправок в конституцию "президент подчеркнул, что закон о поправках в конституцию будет принят только в том случае, если результаты всероссийского голосования будут положительными".

"Если граждане страны придут и поддержат наши с вами предложения. Для того, чтобы люди понимали, о чем идет речь, и пришли бы к выводу о том, нужно им поддерживать сделанные нами предложения или они считают это нецелесообразным. Для того, чтобы разъяснить людям, нужно работать в регионах. Вы много ездили в регионы, постоянно встречались с ними, с общественными организациями, и я очень вас прошу продолжить эту работу до всероссийского голосования", - сказал президент.