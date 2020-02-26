Путин призвал регионы продолжить работу по поправкам до голосования

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил членов рабочей группы продолжить работу в регионах по поправкам в Конституцию РФ до общероссийского голосования по документу.
На встрече с рабочей группой по подготовке поправок в конституцию "президент подчеркнул, что закон о поправках в конституцию будет принят только в том случае, если результаты всероссийского голосования будут положительными".
"Если граждане страны придут и поддержат наши с вами предложения. Для того, чтобы люди понимали, о чем идет речь, и пришли бы к выводу о том, нужно им поддерживать сделанные нами предложения или они считают это нецелесообразным. Для того, чтобы разъяснить людям, нужно работать в регионах. Вы много ездили в регионы, постоянно встречались с ними, с общественными организациями, и я очень вас прошу продолжить эту работу до всероссийского голосования", - сказал президент.
Он также призвал членов рабочей группы собраться позднее для подведения итогов работы.
"А после того как эта работа завершится, надеюсь, вы найдете несколько минут времени, чтобы собраться еще раз и подвести итоги нашей совместной работы", - добавил Путин.