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Республика Адыгея
2020-02-26T18:17+0300
https://ria.ru/20200226/1565246313.html
Глава Адыгеи проинспектировал медцентры, созданные по нацпроектам
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РИА Новости

Глава Адыгеи проинспектировал медцентры, созданные по нацпроектам

18:17 26.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМурат Кумпилов
Мурат Кумпилов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Мурат Кумпилов. Архивное фото
КРАСНОДАР, 26 фев - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проверил работу двух медицинских центров, созданных в рамках реализации национальных проектов, сообщает его пресс-служба.
"Сегодня в ходе рабочей поездки в Адыгейск глава республики Адыгея Мурат Кумпилов проинспектировал Адыгейскую межрайонную больницу имени К.М. Батмена, где в рамках национальных проектов созданы дополнительные современные условия для пациентов. Здесь в конце прошлого года начали действовать два новых медицинских центра - по офтальмологическому и кардиохирургическому направлениям", - информирует пресс-служба.
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Сообщается, что медцентр "Лаборатории здоровья" создавался на основе государственно-частного партнерства в рамках регионального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", медпомощь населению здесь будет предоставляться по ОМС. Центр оснащен медоборудованием новейшего поколения, которое позволяет выявлять повреждения и пороки развития кровеносных сосудов, с помощью ангиографа проводится стентирование коронарных сосудов. Отмечается, что до создания этого центра такую помощь можно было получить только в региональном сосудистом центре в Майкопе, однако из-за удаленности от республиканской столицы ряд районов не попадал в зону действия его "терапевтического окна" (один час).
Также Кумпилов ознакомился с работой офтальмологического центра "Санталь", созданного на базе Адыгейской межрайонной больницы в рамках регионального проекта "Старшее поколение". Клиника специализируется на лечении катаракты и глаукомы, лазерной коагуляции сетчатки и высокотехнологичных операциях.
"Улучшение качества медицинской помощи, снижение смертности населения – это одни из важных задач, которые ставит президент РФ Владимир Путин в рамках реализации национальных проектов. И создание в Адыгее новых медицинских центров – практические шаги по достижению данных целей, а также положительный пример государственно-частного партнерства по улучшению уровня медицины в регионе. Важно, что теперь в республике жители населенных пунктов, отдаленных от федеральных и региональных клиник, смогут бесплатно получать высокотехнологичную помощь", - приводит пресс-служба слова Кумпилова.
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Республика АдыгеяМурат КумпиловЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинРоссияРеспублика АдыгеяОбщество
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