Глава Адыгеи проинспектировал медцентры, созданные по нацпроектам

"Сегодня в ходе рабочей поездки в Адыгейск глава республики Адыгея Мурат Кумпилов проинспектировал Адыгейскую межрайонную больницу имени К.М. Батмена, где в рамках национальных проектов созданы дополнительные современные условия для пациентов. Здесь в конце прошлого года начали действовать два новых медицинских центра - по офтальмологическому и кардиохирургическому направлениям", - информирует пресс-служба.

Сообщается, что медцентр "Лаборатории здоровья" создавался на основе государственно-частного партнерства в рамках регионального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", медпомощь населению здесь будет предоставляться по ОМС. Центр оснащен медоборудованием новейшего поколения, которое позволяет выявлять повреждения и пороки развития кровеносных сосудов, с помощью ангиографа проводится стентирование коронарных сосудов. Отмечается, что до создания этого центра такую помощь можно было получить только в региональном сосудистом центре в Майкопе, однако из-за удаленности от республиканской столицы ряд районов не попадал в зону действия его "терапевтического окна" (один час).