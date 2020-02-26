Путин призвал депутатов максимально учесть наработки по поправкам

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Депутатам Государственной думы следует максимально учесть наработки по поправкам в конституцию от рабочей группы, заявил президент России Владимир Путин, завершая встречу с членами рабочей группы.
"Будем работать с депутатским корпусом с тем, чтобы они максимально учли наработки рабочей группы", - заверил президент, отметив, что хоть окончательный вариант документа должен быть сформулирован и принят депутатами, но опираться нужно именно на предложения рабочей группы.
Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.