Путин призвал депутатов максимально учесть наработки по поправкам

"Будем работать с депутатским корпусом с тем, чтобы они максимально учли наработки рабочей группы", - заверил президент, отметив, что хоть окончательный вариант документа должен быть сформулирован и принят депутатами, но опираться нужно именно на предложения рабочей группы.