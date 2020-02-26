Бальбек оценил указ Зеленского о "Дне сопротивления оккупации Крыма"

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя указ президента Украины Владимира Зеленского о праздновании "Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя", назвал подобные документы пустотой в красивой обертке.
В среду президент Украины Владимир Зеленский в ходе форума "Age of Crimea Forum 2020" заявил, что подпишет указ о праздновании "Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя". По его словам, этот день будет отмечаться ежегодно 26 февраля.
"Президент Украины сильно погорячился, заявляя о справедливости возвращения Крыма Украине. Наш полуостров задержался "в гостях", но теперь находится дома. Так что все эти указы о "сопротивлении" - лишь реверанс в сторону меджлиса, я бы сказал, пустота в красивой обертке", - сказал Бальбек РИА Новости. По словам депутата, в Крыму не было и нет никакого сопротивления.
"Есть антисоциальные отдельные личности, но возносить таких, как например Сенцов, - это самим испачкаться. Впрочем, в сегодняшней Украине замаранная репутация - это, скорее, правило, чем нонсенс", - заключил он.