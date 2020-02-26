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Бальбек оценил указ Зеленского о "Дне сопротивления оккупации Крыма"
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РИА Новости

Бальбек оценил указ Зеленского о "Дне сопротивления оккупации Крыма"

17:41 26.02.2020
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкРуслан Бальбек
Руслан Бальбек
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Руслан Бальбек . Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя указ президента Украины Владимира Зеленского о праздновании "Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя", назвал подобные документы пустотой в красивой обертке.
В среду президент Украины Владимир Зеленский в ходе форума "Age of Crimea Forum 2020" заявил, что подпишет указ о праздновании "Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя". По его словам, этот день будет отмечаться ежегодно 26 февраля.
"Президент Украины сильно погорячился, заявляя о справедливости возвращения Крыма Украине. Наш полуостров задержался "в гостях", но теперь находится дома. Так что все эти указы о "сопротивлении" - лишь реверанс в сторону меджлиса, я бы сказал, пустота в красивой обертке", - сказал Бальбек РИА Новости. По словам депутата, в Крыму не было и нет никакого сопротивления.
"Есть антисоциальные отдельные личности, но возносить таких, как например Сенцов, - это самим испачкаться. Впрочем, в сегодняшней Украине замаранная репутация - это, скорее, правило, чем нонсенс", - заключил он.
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Вчера, 14:49
Слуцкий оценил указ Зеленского о "Дне сопротивления оккупации Крыма"
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РоссияУкраинаРуслан БальбекВладимир ЗеленскийРеспублика КрымВ мире
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