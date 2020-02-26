Бальбек оценил указ Зеленского о "Дне сопротивления оккупации Крыма"

"Президент Украины сильно погорячился, заявляя о справедливости возвращения Крыма Украине. Наш полуостров задержался "в гостях", но теперь находится дома. Так что все эти указы о "сопротивлении" - лишь реверанс в сторону меджлиса, я бы сказал, пустота в красивой обертке", - сказал Бальбек РИА Новости. По словам депутата, в Крыму не было и нет никакого сопротивления.