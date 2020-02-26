Голикова оценила готовность России к борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия имеет полную готовность системы здравоохранения в условиях растущей возможности проникновения коронавируса.
Она отметила, что с учетом того, что растет число возможных путей проникновения на территорию РФ коронавирусной инфекции, внимание регионов обращают на готовность первичного звена здравоохранения к обращению пациентов с определенными симптомами.
"На сегодняшний день мы имеем полную готовность системы здравоохранения под подпись каждого руководителя регионов", - сказала Голикова журналистам.
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