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Голикова оценила готовность России к борьбе с коронавирусом
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РИА Новости

Голикова оценила готовность России к борьбе с коронавирусом

17:35 26.02.2020 (обновлено: 17:37 26.02.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВице-премьер РФ Татьяна Голикова
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия имеет полную готовность системы здравоохранения в условиях растущей возможности проникновения коронавируса.
Она отметила, что с учетом того, что растет число возможных путей проникновения на территорию РФ коронавирусной инфекции, внимание регионов обращают на готовность первичного звена здравоохранения к обращению пациентов с определенными симптомами.
"На сегодняшний день мы имеем полную готовность системы здравоохранения под подпись каждого руководителя регионов", - сказала Голикова журналистам.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
250061
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Распространение нового коронавирусаКоронавирусыЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваРоссияОбщество
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