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Путин оценил ситуацию с обеспечением безопасности личности
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РИА Новости

Путин оценил ситуацию с обеспечением безопасности личности

17:20 26.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что надо найти баланс, как обеспечить безопасность личности с развитием интернет-технологий.
"В связи с развитием информационных технологий встает ряд проблемных вопросов, которые мы, безусловно, должны решать. ...Обеспечение безопасности личности - многие коллеги, здесь присутствующие, следят за этой дискуссией в обществе, она приобретает достаточно острый характер в связи с развитием этих технологий", - сказал Путин на встрече президента с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию.
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По его словам, вопрос заключается в том, что и как может использовать государство для развития экономики с помощью цифровых технологий, насколько государство может вскрывать данные о человеке, насколько публично можно эти данные использовать, как их выкладывать в информационное пространство, что за этим последует для конкретного гражданина.
"Это сочетание необходимости развития технологий, скажем, система больших данных не может обойтись без данных на конкретного человека, с одной стороны, а с другой стороны, нужно обеспечить безопасность этого человека. Вот как тут найти баланс? Непростая задача", - пояснил президент.
Он также отметил, что предложение закрепить в Конституции обеспечение безопасности личности, общества, государства при развитии технологий - это чрезвычайно важно и востребовано.
"Поэтому, безусловно, все это будет поддержано", - сказал Путин.
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Конституция РФВладимир ПутинРоссияТехнологииБезопасностьОбщество
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