СМИ: пассажиров прибывшего из Италии на Украину автобуса отпустили

В среду в пункте пропуска автомобильного сообщения "Тиса" на украинско-венгерской границе пограничники остановили автобус, следовавший из Италии. После проведения температурного скрининга пассажиров у одной женщины обнаружили температуру 37 градусов.

Ранее Государственная пограничная служба Украины заявила о введении температурных проверок в пункте пропуска "Тиса" в Закарпатской области в связи с распространением коронавируса в Италии. Также температурные проверки будут проходить пассажиры, прибывшие в украинские аэропорты из стран, где были зафиксированы подтвержденные случаи коронавируса. В ближайшее время аналогичные проверки будут проводиться на границе с Венгрией, Словакией, Румынией и Польшей.