СМИ: пассажиров прибывшего из Италии на Украину автобуса отпустили

КИЕВ, 26 фев – РИА Новости. Украинцев, приехавших автобусом из Италии в Закарпатскую область, отпустили домой после обследования в больнице, на которое их отправили из-за температуры у одной из пассажирок.
В среду в пункте пропуска автомобильного сообщения "Тиса" на украинско-венгерской границе пограничники остановили автобус, следовавший из Италии. После проведения температурного скрининга пассажиров у одной женщины обнаружили температуру 37 градусов.
"Учитывая, что пассажирка ехала в закрытом помещении автобуса более суток, все граждане из транспортного средства были помещены на обсервацию, сообщил телеканал. Пассажиры пробыли в больнице весь день, всех пациентов проверили, после чего отпустили домой. В больнице провели дезинфекцию и заявили, что опасности нет", - сообщает телеканал "112. Украина".
Ранее Государственная пограничная служба Украины заявила о введении температурных проверок в пункте пропуска "Тиса" в Закарпатской области в связи с распространением коронавируса в Италии. Также температурные проверки будут проходить пассажиры, прибывшие в украинские аэропорты из стран, где были зафиксированы подтвержденные случаи коронавируса. В ближайшее время аналогичные проверки будут проводиться на границе с Венгрией, Словакией, Румынией и Польшей.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2715, излечились свыше 29 тысяч. Случая заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 33 странах, число зараженных достигло 2459 человек, скончались 34 человека.