Путин поддержал идею расширить полномочия Конституционного суда

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о наделении Конституционного суда РФ функцией оценки исполнения решений международных институтов, а также закрепление этой нормы в Конституции.
В ходе встречи с рабочей группой по подготовке поправок в основной закон, в частности, было предложено для защиты суверенитета России расширить полномочия Конституционного суда, отнеся к его компетенции установление возможности исполнения решений не только межгосударственных органов, но и иностранных судов и арбитражей в случае их противоречия основам публичного правопорядка РФ.
"Что касается права Конституционного суда России оценивать возможность исполнения или неисполнения на территории Российской Федерации решений международных судебных институтов - полностью согласен, и вы правы, это напрямую связано с защитой нашего суверенитета. И с пресечением попыток вмешательства в наши внутренние дела", - ответил президент.