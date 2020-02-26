Путин поддержал идею расширить полномочия Конституционного суда

В ходе встречи с рабочей группой по подготовке поправок в основной закон, в частности, было предложено для защиты суверенитета России расширить полномочия Конституционного суда, отнеся к его компетенции установление возможности исполнения решений не только межгосударственных органов, но и иностранных судов и арбитражей в случае их противоречия основам публичного правопорядка РФ.