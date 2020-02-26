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Путин поддержал идею расширить полномочия Конституционного суда
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РИА Новости

Путин поддержал идею расширить полномочия Конституционного суда

17:00 26.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о наделении Конституционного суда РФ функцией оценки исполнения решений международных институтов, а также закрепление этой нормы в Конституции.
В ходе встречи с рабочей группой по подготовке поправок в основной закон, в частности, было предложено для защиты суверенитета России расширить полномочия Конституционного суда, отнеся к его компетенции установление возможности исполнения решений не только межгосударственных органов, но и иностранных судов и арбитражей в случае их противоречия основам публичного правопорядка РФ.
"Что касается права Конституционного суда России оценивать возможность исполнения или неисполнения на территории Российской Федерации решений международных судебных институтов - полностью согласен, и вы правы, это напрямую связано с защитой нашего суверенитета. И с пресечением попыток вмешательства в наши внутренние дела", - ответил президент.
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