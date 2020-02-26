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Суд отклонил жалобу Порошенко на решение о принудительном допросе
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РИА Новости

Суд отклонил жалобу Порошенко на решение о принудительном допросе

16:52 26.02.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко
Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Петр Порошенко. Архивное фото
КИЕВ, 26 фев – РИА Новости. Киевский апелляционный суд отказался рассматривать жалобу экс-президента Украины Петра Порошенко на решение суда о принудительном приводе его на допрос в качестве свидетеля, сообщила в среду пресс-секретарь суда Татьяна Геведзе.
Порошенко не пришел на прошлый допрос в Госбюро расследований Украины. Адвокат объяснил это тем, что экс-президент находился за границей. После этого на сайте канала "112.Украина" была опубликована фотокопия судебного решения, согласно которому суд разрешил принудительный привод Порошенко на допрос в качестве свидетеля 28 февраля. Позже адвокат бывшего главы государства Игорь Головань сообщил, что защита Порошенко обжаловала решение суда, разрешившего его принудительный привод на допрос в качестве свидетеля, а также подала жалобу на действия судьи, принявшего такое решение.
"Суд отказал в открытии апелляционного производства в связи с тем, что постановление не оспаривается", - цитирует Геведзе издание "Украинская правда".
По ее словам, в суд были поданы две жалобы, обе – отклонены. Такое решение суд принял 25 февраля.
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