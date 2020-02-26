Лавров: попытки переписать историю Второй мировой бесперспективны

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Попытки сделать из народов Советского Союза виноватых в развязывании Второй Мировой войны бесперспективны, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Сегодня мы наблюдаем огромное количество попыток подвергать сомнению итоги Второй мировой войны, переписывать историю, переписывать решения Нюрнбергского трибунала... Попытки сделать нашей страны, из народов Советского Союза виноватых в развязывании Второй Мировой войны, конечно же, бесперспективны и не могут быть приемлемыми всем тем, кто честно относится к своему прошлому", - сказал Лавров.
Власти России не раз заявляли о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин заявил в середине декабря, что они, в частности, Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении России есть документы, как они вели переговоры. По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать.
В ходе послания к Федеральному Собранию Путин заявил, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
25 февраля, 13:28Лавров призвал прекратить "вакханалию беспамятства"