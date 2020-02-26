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Евродепутаты не пришли на встречу с белорусскими коллегами
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РИА Новости

Евродепутаты не пришли на встречу с белорусскими коллегами

16:36 26.02.2020
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПлощадь Победы в Минске
Площадь Победы в Минске
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
МИНСК, 26 фев – РИА Новости. Делегация Европарламента, которая находится с визитом в Минске, отменила назначенную в парламенте Белоруссии встречу с белорусскими коллегами, сообщил председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Андрей Савиных.
Депутаты Европарламента посещают 24-28 февраля Белоруссию, цель визита - ознакомиться с направлениями сотрудничества республики и Евросоюза. Согласно сообщению пресс-службы представительства ЕС в Минске, в программе визита были запланированы встречи с белорусскими властями, представителями гражданского общества и правозащитниками. В среду в Палате представителей Национального собрания Белоруссии (нижняя палата белорусского парламента) должна была пройти встреча белорусских депутатов с делегацией Европарламента. Ввиду своей критической оценки ситуации с правами человека в Белоруссии Европарламент не имеет официально установленных рабочих контактов с белорусским законодательным органом, однако визит проходит на фоне наблюдаемого в последние годы прогресса в отношениях Минска и ЕС.
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"Должен сообщить, что встреча, которая была запланирована с депутатами Европейского парламента, не состоится. Данная встреча не будет проведена по вине европейской стороны", - сказал журналистам Савиных.
Он отметил, что белорусские депутаты были готовы к диалогу "в контексте наших традиционных ценностей белорусской внешней политики". "Мы всегда выступаем за взаимовыгодный и открытый диалог. К сожалению, сегодня наша протянутая рука осталась пустой. Ну что ж, мы в любом случае продолжим открытую политику. Будем надеяться, что когда-либо наши европейские партнеры поймут значимость и ценность такого подхода", - подчеркнул Савиных. Он не стал комментировать причины, по которым европейская сторона отменила встречу.
Во встрече должны были принять участие заместители председателя делегации Европарламента по связям с Белоруссией - Вальдемар Томашевский (Литва), Карин Карлсбро (Швеция), а также постоянный докладчик по Белоруссии комитета Европарламента по иностранным делам Пятрас Ауштрявичюс (Литва).
Как рассказал РИА Новости источник в белорусском парламенте, делегация Европарламента сообщила об отмене запланированной встречи "буквально за 15 минут до ее начала". При этом собеседник обратил внимание, что при подготовке визита в Белоруссию европарламентарии запросили о встрече с белорусскими депутатами, которые предложили встретиться в здании, где работает нижняя палата парламента. Он предположил, что евродепутаты могли отменить встречу в здании парламента, вспомнив о своей прошлой позиции не признавать парламент Белоруссии и не поддерживать с ним официальные контакты.
В этой связи источник подчеркнул, что данные действия европейской стороны выглядят странными в контексте наблюдающегося в последнее время улучшения отношений Белоруссии с западными партнерами, в частности, Евросоюзом. "Можно не признавать парламент, но отказываться от диалога, когда происходит нормализация отношений с Беларусью как по линии Еврокомиссии, так и в двусторонних контактах со странами ЕС, когда мы имеем взаимодействие по различным темам с другими (европейскими - ред.) структурами, выглядит безответственным", - считает собеседник агентства.
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ЕвропарламентЕвросоюзБелоруссияВ мире
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После переговоров в Китае-это второй пендель для Лукашенко. Хотя представители ЕС те ещё "парламентарии". Лукашенко надо все-таки опомниться и перестать позориться самому и подставлять народ Белоруси.
26 февраля, 16:46
ЭВЭльвира Величутина
1200001
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