Евродепутаты не пришли на встречу с белорусскими коллегами

МИНСК, 26 фев – РИА Новости. Делегация Делегация Европарламента , которая находится с визитом в Минске, отменила назначенную в парламенте Белоруссии встречу с белорусскими коллегами, сообщил председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Андрей Савиных.

Депутаты Европарламента посещают 24-28 февраля Белоруссию, цель визита - ознакомиться с направлениями сотрудничества республики и Евросоюза. Согласно сообщению пресс-службы представительства ЕС в Минске, в программе визита были запланированы встречи с белорусскими властями, представителями гражданского общества и правозащитниками. В среду в Палате представителей Национального собрания Белоруссии (нижняя палата белорусского парламента) должна была пройти встреча белорусских депутатов с делегацией Европарламента. Ввиду своей критической оценки ситуации с правами человека в Белоруссии Европарламент не имеет официально установленных рабочих контактов с белорусским законодательным органом, однако визит проходит на фоне наблюдаемого в последние годы прогресса в отношениях Минска и ЕС.

"Должен сообщить, что встреча, которая была запланирована с депутатами Европейского парламента, не состоится. Данная встреча не будет проведена по вине европейской стороны", - сказал журналистам Савиных.

Он отметил, что белорусские депутаты были готовы к диалогу "в контексте наших традиционных ценностей белорусской внешней политики". "Мы всегда выступаем за взаимовыгодный и открытый диалог. К сожалению, сегодня наша протянутая рука осталась пустой. Ну что ж, мы в любом случае продолжим открытую политику. Будем надеяться, что когда-либо наши европейские партнеры поймут значимость и ценность такого подхода", - подчеркнул Савиных. Он не стал комментировать причины, по которым европейская сторона отменила встречу.

Во встрече должны были принять участие заместители председателя делегации Европарламента по связям с Белоруссией - Вальдемар Томашевский (Литва), Карин Карлсбро (Швеция), а также постоянный докладчик по Белоруссии комитета Европарламента по иностранным делам Пятрас Ауштрявичюс (Литва).

Как рассказал РИА Новости источник в белорусском парламенте, делегация Европарламента сообщила об отмене запланированной встречи "буквально за 15 минут до ее начала". При этом собеседник обратил внимание, что при подготовке визита в Белоруссию европарламентарии запросили о встрече с белорусскими депутатами, которые предложили встретиться в здании, где работает нижняя палата парламента. Он предположил, что евродепутаты могли отменить встречу в здании парламента, вспомнив о своей прошлой позиции не признавать парламент Белоруссии и не поддерживать с ним официальные контакты.