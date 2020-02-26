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Путин поддержит поправки о социальной направленности Конституции
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РИА Новости

Путин поддержит поправки о социальной направленности Конституции

16:32 26.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что обязательно поддержит предложенные поправки о социальной направленности Конституции.
В ходе встречи с рабочей группой по подготовке поправок в основной закон, в частности, было предложено прописать в Конституции единую социально ориентированную политику государства, а также закрепить принцип адресной социальной поддержки.
"Я считаю, что это чрезвычайно важно и востребовано. Вот вы упомянули 90-е годы, но все-таки не точно сказать, что людям, которые занимались развитием страны и переводом экономики на различные рельсы, было все равно, что будет с рядовым гражданином. Просто считалось, в основном, не все так думали, но в основном, те, кто принимали решения, считали, что правильно выстроенная экономическая политика, обеспечивающая ее эффективное функционирование, автоматически будет приводить к решению социальных вопросов. Но оказалось что это не совсем так или совсем не так", - сказал Путин.
Президент отметил, что есть такое выражение "таргетировать инфляцию".
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"Если мы хотим избавиться, скажем, от бедности, нужно таргетировать бедность. Нужно выстраивать целенаправленно политику по повышению доходов людей, по снижению уровня тех, кто проживает за чертой бедности. Поэтому то, что в основном законе будет ориентация на именно такую работу, на то, чтобы придать всей нашей деятельности и государства социальный характер, - это востребовано и не может быть не поддержано. Обязательно поддержим", - заявил он.
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