Путин поддержит поправки о социальной направленности Конституции

"Я считаю, что это чрезвычайно важно и востребовано. Вот вы упомянули 90-е годы, но все-таки не точно сказать, что людям, которые занимались развитием страны и переводом экономики на различные рельсы, было все равно, что будет с рядовым гражданином. Просто считалось, в основном, не все так думали, но в основном, те, кто принимали решения, считали, что правильно выстроенная экономическая политика, обеспечивающая ее эффективное функционирование, автоматически будет приводить к решению социальных вопросов. Но оказалось что это не совсем так или совсем не так", - сказал Путин.