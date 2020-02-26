Путин поддержит поправки о социальной направленности Конституции

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что обязательно поддержит предложенные поправки о социальной направленности Конституции.
В ходе встречи с рабочей группой по подготовке поправок в основной закон, в частности, было предложено прописать в Конституции единую социально ориентированную политику государства, а также закрепить принцип адресной социальной поддержки.
"Я считаю, что это чрезвычайно важно и востребовано. Вот вы упомянули 90-е годы, но все-таки не точно сказать, что людям, которые занимались развитием страны и переводом экономики на различные рельсы, было все равно, что будет с рядовым гражданином. Просто считалось, в основном, не все так думали, но в основном, те, кто принимали решения, считали, что правильно выстроенная экономическая политика, обеспечивающая ее эффективное функционирование, автоматически будет приводить к решению социальных вопросов. Но оказалось что это не совсем так или совсем не так", - сказал Путин.
Президент отметил, что есть такое выражение "таргетировать инфляцию".
"Если мы хотим избавиться, скажем, от бедности, нужно таргетировать бедность. Нужно выстраивать целенаправленно политику по повышению доходов людей, по снижению уровня тех, кто проживает за чертой бедности. Поэтому то, что в основном законе будет ориентация на именно такую работу, на то, чтобы придать всей нашей деятельности и государства социальный характер, - это востребовано и не может быть не поддержано. Обязательно поддержим", - заявил он.