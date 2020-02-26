Путин поддержал идею запретить чиновникам иметь зарубежные активы

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с идеей внести поправки в конституцию о запрете главе государства и высшим должностным лицам иметь активы и банковские счета за рубежом.

В ходе встречи с рабочей группой по подготовке поправок в основной закон, в частности, было предложено для высших должностных лиц, отвечающих за суверенитет страны на уровне конституции, ввести ограничения не только по гражданству и виду на жительство, но и по обязательствам имущественного характера за рубежом: иметь счета и вклады, хранить наличные деньги в иностранных банках вне РФ.

"Речь идет о членах правительства, руководителях федеральных государственных органов, высших должностных лицах субъектов федерации, сенаторах, депутатах, судьях, прокурорах, уполномоченном по правам человека", - предложили Путину.

"По поводу ограничений для высших должностных лиц иметь или не иметь… какие-то активы за рубежом, включая банковские счета. Да, это ограничение, но когда человек идет на работу в качестве высшего должностного лица в ту или иную структуру, он должен сделать для себя выбор: он хочет иметь активы за рубежом, либо хочет служить народу России и не обременять себя связанностью с кем бы то ни было", - ответил президент.

При этом он отметил, что эти связанности "могут налагать на людей какие-то ограничения при принятии решения в интересах РФ.