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2020-02-26T16:59+0300
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Путин поддержал идею запретить чиновникам иметь зарубежные активы
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РИА Новости

Путин поддержал идею запретить чиновникам иметь зарубежные активы

16:31 26.02.2020 (обновлено: 16:59 26.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с идеей внести поправки в конституцию о запрете главе государства и высшим должностным лицам иметь активы и банковские счета за рубежом.
В ходе встречи с рабочей группой по подготовке поправок в основной закон, в частности, было предложено для высших должностных лиц, отвечающих за суверенитет страны на уровне конституции, ввести ограничения не только по гражданству и виду на жительство, но и по обязательствам имущественного характера за рубежом: иметь счета и вклады, хранить наличные деньги в иностранных банках вне РФ.
"Речь идет о членах правительства, руководителях федеральных государственных органов, высших должностных лицах субъектов федерации, сенаторах, депутатах, судьях, прокурорах, уполномоченном по правам человека", - предложили Путину.
"По поводу ограничений для высших должностных лиц иметь или не иметь… какие-то активы за рубежом, включая банковские счета. Да, это ограничение, но когда человек идет на работу в качестве высшего должностного лица в ту или иную структуру, он должен сделать для себя выбор: он хочет иметь активы за рубежом, либо хочет служить народу России и не обременять себя связанностью с кем бы то ни было", - ответил президент.
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При этом он отметил, что эти связанности "могут налагать на людей какие-то ограничения при принятии решения в интересах РФ.
"Поэтому я полностью согласен. Только надо всех должностных лиц упомянуть, включая главу государства - президента страны. Предлагаю добавить и это должностное лицо", - заключил он.
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Конституция РФВладимир ПутинПолитика
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