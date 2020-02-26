Механизм торговли с Ираном INSTEX наконец-то заработал, заявил Рябков

Заседание комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе в среду прошло в Вене на уровне политдиректоров.

"Мы предложили коллегам заняться предметным укреплением специального платежного механизма INSTEX, который наконец-то, судя по всему, заработал, и в рамках которого готовится обслуживание нескольких сделок", - сказал Рябков журналистам.