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Механизм торговли с Ираном INSTEX наконец-то заработал, заявил Рябков
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РИА Новости

Механизм торговли с Ираном INSTEX наконец-то заработал, заявил Рябков

16:20 26.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ВЕНА, 26 фев - РИА Новости. Механизм торговли с Ираном INSTEX заработал, готовятся к заключению несколько сделок, сообщил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Заседание комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе в среду прошло в Вене на уровне политдиректоров.
"Мы предложили коллегам заняться предметным укреплением специального платежного механизма INSTEX, который наконец-то, судя по всему, заработал, и в рамках которого готовится обслуживание нескольких сделок", - сказал Рябков журналистам.
Сергей Рябков
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Сергей РябковРоссияИранВ мире
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