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В МИД осудили политику США по введению односторонних санкций
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РИА Новости

В МИД осудили политику США по введению односторонних санкций

16:19 26.02.2020 (обновлено: 20:17 26.02.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль и здание Министерства иностранных дел
Московский Кремль и здание Министерства иностранных дел
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Московский Кремль и здание Министерства иностранных дел. Архивное фото
ВЕНА, 26 фев - РИА Новости. Москва осуждает противоправную политику США по введению односторонних санкций, сказал в среду замглавы МИД России Сергей Рябков.
Он пояснил, что речь идёт о введении определённых санкций американской стороной в отношении организаций из КНР и некоторых других стран, а что касается российских организаций, то в данном случае США просто вновь обнародовали то, что уже было объявлено 14 февраля.
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"То есть вчера никакого нового санкционного цикла применительно к России не было реализовано. Но были реализованы угрозы санкций в рамках соответствующего закона о нераспространении применимо к Ирану, Сирии и КНДР в отношении организаций не из России", - сказал Рябков журналистам.
"Но это уточнение не отменяет нашу базовую позицию, а наоборот, только ее подкрепляет - о том, что экстерриториальные односторонние санкции США противозаконны, противоправны, не имеют под собой иных оснований, кроме стремления Вашингтона шантажировать неугодных и диктовать свою волю тем, кто проводит курс, по тем или иным параметрам не устраивающий американскую сторону. Мы, разумеется, осуждаем эту политику, она от начала до конца противоправна и не достигнет искомых Вашингтоном целей", - добавил он.
Владимир Константинов
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