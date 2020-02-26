В МИД осудили политику США по введению односторонних санкций

ВЕНА, 26 фев - РИА Новости. Москва осуждает противоправную политику Москва осуждает противоправную политику США по введению односторонних санкций, сказал в среду замглавы МИД России Сергей Рябков

Он пояснил, что речь идёт о введении определённых санкций американской стороной в отношении организаций из КНР и некоторых других стран, а что касается российских организаций, то в данном случае США просто вновь обнародовали то, что уже было объявлено 14 февраля.

"То есть вчера никакого нового санкционного цикла применительно к России не было реализовано. Но были реализованы угрозы санкций в рамках соответствующего закона о нераспространении применимо к Ирану, Сирии и КНДР в отношении организаций не из России", - сказал Рябков журналистам.