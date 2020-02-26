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Религия и мировоззрение
2020-02-26T16:18+0300
https://ria.ru/20200226/1565238599.html
Митрополит Иларион объяснил отсутствие Антиохийской церкви в Аммане
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565235173_0:0:3520:1980_1036x0_80_0_0_e2f3239c3feb5276d8bd95c5573467e6.jpg
РИА Новости

Митрополит Иларион объяснил отсутствие Антиохийской церкви в Аммане

16:18 26.02.2020
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© РИА Новости / Геннадий МельникАрхиерей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Митрополит Иларион на встрече в Аммане, Иордания
Архиерей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Митрополит Иларион на встрече в Аммане, Иордания
© РИА Новости / Геннадий Мельник
АММАН, 26 фев - РИА Новости. Неучастие Антиохийского патриарха Иоанна X в межправославном совещании в Аммане связано исключительно с неурегулированностью "катарского" вопроса между Антиохийским и Иерусалимским патриархатами, патриарх Иоанн не изменил своей позиции по поддержке канонической Украинской церкви, заявил журналистам в перерыве заседания глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Среди тех Церквей, которые не приехали, многие поддерживают нашу позицию, но они не смогли или не захотели приехать по разным причинам. Ну, например, Антиохийский патриарх полностью поддерживает позицию Русской православной церкви по теме Украины, но он не смог сюда приехать из-за того, что у него, точнее у возглавляемой им Антиохийской церкви, есть многолетний конфликт с Иерусалимской церковью. Пытались в последние недели, даже в последние дни, о чем-то договориться, но, видимо, это не удалось.

Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
митрополит Волоколамский Иларион
глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата
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Антиохийская церковь из-за спора о церкви Катара прекратила в 2014 году евхаристическое общение с Иерусалимской, а в 2016 году отказалась поехать на собор православных Церквей на Крит. Поводом для спора стало учреждение в марте 2013 года Иерусалимским патриархатом епархии в Катаре, который Антиохийский патриархат рассматривает как часть своей канонической территории. Создание епархии под юрисдикцией Иерусалима было расценено как вторжение на территорию другой церкви. В 2019 году было объявлено о компромиссе.
За несколько дней до начала встречи поместных Церквей в Аммане секретариат Иерусалимской церкви по итогам ее Синода сообщил о том, что Иерусалимская и Антиохийская православные церкви достигли конкретных договоренностей по проблеме юрисдикции Катара и что окончательное решение может быть принято уже в Аммане на встрече патриархов Феофила III и Иоанна X.
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Однако позднее медиацентр Антиохийского патриархата сообщил о том, что Антиохийская церковь не будет участвовать во встрече предстоятелей православных церквей в Аммане. В качестве мотива такого шага указывалось, что данное решение принято "основываясь на предоставленной информации, а также в связи с заботой, чтобы избежать какого-либо увеличения расхождений и углубить разрыв между братьями".
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Религия и мировоззрениеМитрополит Волоколамский ИларионНовости - Религия и мировоззрениеИоанн X (Патриарх Антиохийский и всего Востока)Отдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаРусская православная церковьИерусалимАмман (город)ИорданияПравославиеВ мире
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