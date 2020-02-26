Митрополит Иларион объяснил отсутствие Антиохийской церкви в Аммане

Среди тех Церквей, которые не приехали, многие поддерживают нашу позицию, но они не смогли или не захотели приехать по разным причинам. Ну, например, Антиохийский патриарх полностью поддерживает позицию Русской православной церкви по теме Украины, но он не смог сюда приехать из-за того, что у него, точнее у возглавляемой им Антиохийской церкви, есть многолетний конфликт с Иерусалимской церковью. Пытались в последние недели, даже в последние дни, о чем-то договориться, но, видимо, это не удалось.