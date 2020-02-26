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Число зараженных коронавирусом в Канаде выросло до 12 человек
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РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Канаде выросло до 12 человек

16:17 26.02.2020
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© REUTERS / YonhapМедицинские работники у здания больницы в городе Дэгу, Южная Корея
Медицинские работники у здания больницы в городе Дэгу, Южная Корея
© REUTERS / Yonhap
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Власти канадского Онтарио подтвердили пятый случай заражения в провинции, таким образом общее число заразившихся COVID-19 по стране возросло до 12, сообщает телеканал CBC.
Руководитель медицинской службы провинции Онтарио сообщил, что еще один случай заражения коронавирусом был зафиксирован в провинции у 60-летней женщины, недавно вернувшейся из Ирана. Пациентка была изолирована, анализы направлены на повторное тестирование.
Это уже пятый случай заражения в Онтарио, еще семь случаев зафиксировано в провинции Британская Колумбия.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2715, излечились свыше 29 тысяч.
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