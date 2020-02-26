Рябков назвал санкции США за сотрудничество с Ираном незаконными

ВЕНА, 26 фев - РИА Новости. Замглавы МИД России Сергей Рябков в среду назвал незаконными новые санкции США в отношении ряда стран за их сотрудничество с Ираном.
Он пояснил, что речь идёт о введении определённых санкций американской стороной в отношении организаций из КНР и некоторых других стран, а что касается российских организаций, то в данном случае США просто вновь обнародовали то, что уже было объявлено 14 февраля.
Но это уточнение не отменяет нашу базовую позицию, а наоборот, только ее подкрепляет - о том, что экстерриториальные односторонние санкции США противозаконны, противоправны, не имеют под собой иных оснований, кроме стремления Вашингтона шантажировать неугодных и диктовать свою волю тем, кто проводит курс, по тем или иным параметрам не устраивающий американскую сторону. Мы, разумеется, осуждаем эту политику, она от начала до конца противоправна и не достигнет искомых Вашингтоном целей.