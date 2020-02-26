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Эксперты сообщили о возможности появления новых очагов коронавируса
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РИА Новости

Эксперты сообщили о возможности появления новых очагов коронавируса

16:06 26.02.2020
2012
© REUTERS / Flavio Lo ScalzoИтальянские военные в защитных масках на Соборной площади в Милане
Итальянские военные в защитных масках на Соборной площади в Милане
© REUTERS / Flavio Lo Scalzo
Итальянские военные в защитных масках на Соборной площади в Милане
РИМ, 26 фев – РИА Новости. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний допускает распространение очагов заражения коронавируса, подобных ситуации в Италии, и в других странах ЕС.
"Наша оценка состоит в том, что похожие (на Италию) ситуации могут произойти в других европейских странах, и что в ближайшие недели картина может варьироваться в случае каждой из стран", - заявила глава Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) Андреа Аммон.
"Пока мы сконцентрированы на сдерживании локального заражения, мы должны оценивать необходимость быть готовыми к другим сценариям, например, крупным кластерам в Европе", - заявила на пресс-конференции в Риме.
Число жертв в результате заражения коронавирусом в Италии выросло до 12, всего с момента начала эпидемии зафиксированы 374 случая заражения новым типом вируса, сообщил в среду в ходе-пресс-конференции в Риме глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
320512
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Распространение нового коронавирусаЕвросоюзИталияВ мире
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