Эксперты сообщили о возможности появления новых очагов коронавируса

РИМ, 26 фев – РИА Новости. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний допускает распространение очагов заражения Европейский центр профилактики и контроля заболеваний допускает распространение очагов заражения коронавируса , подобных ситуации в Италии , и в других странах ЕС

"Наша оценка состоит в том, что похожие (на Италию) ситуации могут произойти в других европейских странах, и что в ближайшие недели картина может варьироваться в случае каждой из стран", - заявила глава Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) Андреа Аммон.

"Пока мы сконцентрированы на сдерживании локального заражения, мы должны оценивать необходимость быть готовыми к другим сценариям, например, крупным кластерам в Европе", - заявила на пресс-конференции в Риме.