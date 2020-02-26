Эксперты сообщили о возможности появления новых очагов коронавируса

РИМ, 26 фев – РИА Новости. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний допускает распространение очагов заражения коронавируса, подобных ситуации в Италии, и в других странах ЕС.
"Наша оценка состоит в том, что похожие (на Италию) ситуации могут произойти в других европейских странах, и что в ближайшие недели картина может варьироваться в случае каждой из стран", - заявила глава Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) Андреа Аммон.
"Пока мы сконцентрированы на сдерживании локального заражения, мы должны оценивать необходимость быть готовыми к другим сценариям, например, крупным кластерам в Европе", - заявила на пресс-конференции в Риме.
Число жертв в результате заражения коронавирусом в Италии выросло до 12, всего с момента начала эпидемии зафиксированы 374 случая заражения новым типом вируса, сообщил в среду в ходе-пресс-конференции в Риме глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
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