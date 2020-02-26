Следователи проверят сообщение об исчезновении ребенка на Алтае

БАРНАУЛ, 26 фев - РИА Новости. Следователи Республики Алтай начали проверку по факту исчезновения в Усть-Коксинском районе 13-летнего мальчика, сообщает в среду пресс-служба СУСК РФ по региону.
"Организована доследственная проверка по факту безвестного исчезновения ребенка. Предварительно, в ночь с 22 на 23 февраля 2020 года с разрешения матери несовершеннолетний ночевал у родственников в селе Огневка", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, от родственников мальчик ушел в неизвестном направлении около 16.00 (12.00 мск) 23 февраля. Его местонахождение неизвестно до сих пор, домой ребенок не вернулся.