В Сингапуре число вылечившихся от коронавируса достигло 62 человек

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Общее число зараженных Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в Сингапуре достигло 93, из них 62 человека полностью выздоровели и выписались из больниц, сообщает минздрав страны.

"Еще четыре человека с COVID-19 выписаны сегодня из больницы. Всего 62 заразившихся полностью вылечились от инфекции и выписаны из больниц… Министерство здравоохранения подтвердило и верифицировало еще два случая заражения COVID-19 в Сингапуре", - говорится в заявлении.

В ведомстве также отметили, что состояние большинства остальных заболевших (31 человек), которые еще проходят лечение, стабильно или улучшается. Семеро из них "находятся в отделении интенсивной терапии в критическом состоянии".