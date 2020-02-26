В Самаре экс-росгвардеец получил 12 лет колонии за взяточничество

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Бывший замначальника главного управления Бывший замначальника главного управления Росгвардии по Самарской области Дмитрий Сазонов получил 12 лет колонии строгого режима за получение взяток в особо крупном размере, сообщает СК РФ.

"Приговором суда Сазонову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет со штрафом в размере 220 миллионов рублей в доход государства... Он признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

Начальник центра лицензионно-разрешительной работы и госконтроля самарского главка Сазонов был задержан 25 июля 2018 года сотрудниками ФСБ с поличным при получении взятки. Было возбуждено уголовное дело, его уволили из Росгвардии.

По версии следствия, Сазонов с 2008 года получал деньги от представителей частной охранной организации, за что обещал не принимать никаких мер в случае выявления нарушений в их деятельности. Кроме того, по данным СК, Сазонов в 2015-2018 годах получал деньги от директора фирмы, за которые способствовал размещению фотостудий в родильных домах Самары. Как отмечает следствие, общая сумма взяток, полученная Сазоновым, превысила 20 миллионов рублей.