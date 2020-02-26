Премьер Украины заявил, что не писал никаких заявлений об отставке

"Сколько я себя помню, меня увольняют. Я привык к таким вопросам. Правительство работает в нормальном, обычном режиме… Для меня привычка уже такая - информация в СМИ. Нет, никаких заявлений я, ясно, не писал. С президентом соответствующих тем не обсуждал", - заявил Гончарук на брифинге.

Ранее интернет-издание "Левый берег" со ссылкой на источники сообщило, что вопрос о назначении бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко премьером Украины решен на 99%, его утвердят в ближайшее время. Также о том, что Зеленский рассматривает кандидатуру Тигипко на пост премьера, сообщило издание Kyiv Post. По информации издания "Украинская правда", решение об обновлении кабмина примут в ближайшее две недели, а Зеленский еще не решил, что делать с Гончаруком - оставлять на посту или менять. По данным СМИ, Зеленский задумался о замене премьера из-за слабой эффективности кабмина и социологии, которая показывает падение доверия к правительству и лично Гончаруку.