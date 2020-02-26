Полиция пресекла 1,7 миллиона нарушений водителями автобусов в России

МОСКВА, 26 фев. РИА Новости. Сотрудники полиции пресекли 1,7 миллиона нарушений водителями автобусов в России, сообщил на расширенной коллегии МВД России глава ведомства Владимир Колокольцев.
"Усилен контроль за перевозкой пассажиров автобусами. Пресечено свыше 1,7 миллиона нарушений, допущенных водителями указанных транспортных средств", - сказал Колокольцев.
Как следствие, пояснил министр, удалось добиться снижения ДТП по вине водителей автобусов почти на 5%, более чем на 8% меньше стало жертв таких аварий.
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