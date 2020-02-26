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Суд по делу экс-президента Армении Саргсяна перенесли на 26 марта
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РИА Новости

Суд по делу экс-президента Армении Саргсяна перенесли на 26 марта

15:05 26.02.2020 (обновлено: 15:06 26.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСерж Саргсян
Серж Саргсян
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Серж Саргсян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 26 фев – РИА Новости. Судебное заседание по делу бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, обвиняемого в соучастии в хищении в особо крупных размерах, переносится на 26 марта, сообщил в среду в ходе процесса судья по делу Ваге Мисакян.
"Заседание откладывается из-за загруженности суда. Следующее заседание начнется 26 марта в 15.00 (14.00 мск)", - сказал Мисакян.
Ранее судья отклонил ходатайство адвокатов Саргсяна об отводе прокурора Арсена Мартиросяна. Защита экс-президента требовала отвода прокурора, усомнившись в его объективности.
Спецследственная служба Армении в конце 2019 года предъявила Саргсяну обвинение в организации хищения у государства свыше 1 миллиона долларов путем растраты. Саргсян не признает вину, считая дело политическим преследованием.
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В Специальной следственной службе ранее сообщили, что в рамках уголовного дела обвинение в "присвоении или растрате в особо крупных размерах" предъявлено бывшему министру сельского хозяйства Серго Карапетяну. Саргсян, бывший замминистра сельского хозяйства Самвел Галстян, начальник управления растениеводства Минсельхоза Геворг Арутюнян и собственник компании "Флеш" Барсег Бегларян обвиняются в соучастии в указанном деянии.
По версии следствия, злоупотребления были допущены в рамках правительственной программы продажи крестьянам дизельного топлива по доступным ценам. Согласно материалам дела, Саргсяна подозревают в том, что он поручил своим подчиненным выбрать в качестве поставщика дизтоплива компанию "Флеш", хотя другая компания - "Масхур" - предлагала наладить поставки по более низким ценам. Следователи считают, что бывший президент действовал в корыстных целях для обеспечения максимальной прибыли от сделки.
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