Суд отклонил требование защиты Саргсяна об отводе прокурора

ЕРЕВАН, 26 фев – РИА Новости. Суд в Ереване отклонил требование защиты бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, обвиняемого в соучастии в хищении в особо крупных размерах, об отводе прокурора, передает корреспондент РИА Новости.
Защита Саргсяна во вторник потребовала отвода прокурора Арсена Мартиросяна, усомнившись в его объективности. В частности, по утверждению адвоката Рубена Акопяна, в ходе следствия были допущены сотни процессуальных нарушений, которые прокурор проигнорировал.
"Ходатайство адвокатов Саргсяна об отводе прокурора отклонить", - сказал на заседании в среду судья по делу Ваге Мисакян.
Ранее Спецследственная служба Армении предъявила Саргсяну обвинение в организации хищения у государства свыше 1 миллиона долларов путем растраты. Саргсян не признает вину, считая дело политическим преследованием.
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В Специальной следственной службе ранее сообщили, что в рамках уголовного дела обвинение в "присвоении или растрате в особо крупных размерах" предъявлено бывшему министру сельского хозяйства Серго Карапетяну. Саргсян, бывший замминистра сельского хозяйства Самвел Галстян, начальник управления растениеводства Минсельхоза Геворг Арутюнян и собственник компании "Флеш" Барсег Бегларян обвиняются в соучастии в указанном деянии.
По версии следствия, злоупотребления были допущены в рамках правительственной программы продажи крестьянам дизельного топлива по доступным ценам. Согласно материалам дела, Саргсяна подозревают в том, что он поручил своим подчиненным выбрать в качестве поставщика дизтоплива компанию "Флеш", хотя другая компания - "Масхур" - предлагала наладить поставки по более низким ценам. Следователи считают, что бывший президент действовал в корыстных целях для обеспечения максимальной прибыли от сделки.
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