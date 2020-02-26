Суд отклонил требование защиты Саргсяна об отводе прокурора

ЕРЕВАН, 26 фев – РИА Новости. Суд в Суд в Ереване отклонил требование защиты бывшего президента Армении Сержа Саргсяна , обвиняемого в соучастии в хищении в особо крупных размерах, об отводе прокурора, передает корреспондент РИА Новости.

Защита Саргсяна во вторник потребовала отвода прокурора Арсена Мартиросяна, усомнившись в его объективности. В частности, по утверждению адвоката Рубена Акопяна, в ходе следствия были допущены сотни процессуальных нарушений, которые прокурор проигнорировал.

"Ходатайство адвокатов Саргсяна об отводе прокурора отклонить", - сказал на заседании в среду судья по делу Ваге Мисакян.

Ранее Спецследственная служба Армении предъявила Саргсяну обвинение в организации хищения у государства свыше 1 миллиона долларов путем растраты. Саргсян не признает вину, считая дело политическим преследованием.

В Специальной следственной службе ранее сообщили, что в рамках уголовного дела обвинение в "присвоении или растрате в особо крупных размерах" предъявлено бывшему министру сельского хозяйства Серго Карапетяну. Саргсян, бывший замминистра сельского хозяйства Самвел Галстян, начальник управления растениеводства Минсельхоза Геворг Арутюнян и собственник компании "Флеш" Барсег Бегларян обвиняются в соучастии в указанном деянии.