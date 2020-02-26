В Закарпатье пассажиров микроавтобуса из Италии направили в больницу

Работник лаборатории во Франции во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента

© AP Photo / Francois Mori Работник лаборатории во Франции во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента

КИЕВ, 26 фев – РИА Новости. Женщину с повышенной температурой выявили в микроавтобусе на границе в Женщину с повышенной температурой выявили в микроавтобусе на границе в Закарпатской области Украины, который возвращался из Италии , всех пассажиров направили в больницу на обследование, сообщила в среду пресс-секретарь Чопского пограничного отряда Елена Трачук.

По ее словам, микроавтобус, который возвращался с Италии, прибыл в пункт пропуска "Тиса" на украинско-венгерской границе во вторник вечером.

"В соответствии с утвержденным алгоритмом действий, автобус с больной женщиной и все контактные с ней лица были сразу направлены на безопасное расстояние до прибытия медиков", - цитирует Трачук агентство УНИАН.

Она сообщила, что в результате всех пассажиров направили в медучреждения на обследование.

Ранее Государственная пограничная служба Украины заявила о введении температурных проверок в пункте пропуска "Тиса" в Закарпатской области в связи с распространением коронавируса в Италии. Также температурные проверки будут проходить пассажиры, прибывшие в украинские аэропорты из стран, где были зафиксированы подтвержденные случаи коронавируса. В ближайшее время аналогичные проверки будут проводиться на границе с Венгрией, Словакией, Румынией и Польшей.