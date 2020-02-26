Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-26T14:50+0300
https://ria.ru/20200226/1565233162.html
В Закарпатье пассажиров микроавтобуса из Италии направили в больницу
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0f/1564816960_0:214:2137:1416_1036x0_80_0_0_84c03651e098f2632d4ab0732d5d5634.jpg
РИА Новости

В Закарпатье пассажиров микроавтобуса из Италии направили в больницу

14:50 26.02.2020
546
© AP Photo / Francois MoriРаботник лаборатории во Франции во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента
Работник лаборатории во Франции во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента
© AP Photo / Francois Mori
КИЕВ, 26 фев – РИА Новости. Женщину с повышенной температурой выявили в микроавтобусе на границе в Закарпатской области Украины, который возвращался из Италии, всех пассажиров направили в больницу на обследование, сообщила в среду пресс-секретарь Чопского пограничного отряда Елена Трачук.
По ее словам, микроавтобус, который возвращался с Италии, прибыл в пункт пропуска "Тиса" на украинско-венгерской границе во вторник вечером.
"В соответствии с утвержденным алгоритмом действий, автобус с больной женщиной и все контактные с ней лица были сразу направлены на безопасное расстояние до прибытия медиков", - цитирует Трачук агентство УНИАН.
Она сообщила, что в результате всех пассажиров направили в медучреждения на обследование.
Ранее Государственная пограничная служба Украины заявила о введении температурных проверок в пункте пропуска "Тиса" в Закарпатской области в связи с распространением коронавируса в Италии. Также температурные проверки будут проходить пассажиры, прибывшие в украинские аэропорты из стран, где были зафиксированы подтвержденные случаи коронавируса. В ближайшее время аналогичные проверки будут проводиться на границе с Венгрией, Словакией, Румынией и Польшей.
Туристы катаются в гондоле по каналам Венеции
Вчера, 12:36Туризм
Ростуризм посоветовал пока не ездить в Италию, Южную Корею и Иран
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2715, излечились свыше 29 тысяч. Случая заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 33 странах, число зараженных достигло 2459 человек, скончались 34 человека.
110000
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаЗакарпатская областьИталияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Люди в защитных масках у Колизея в Риме, Италия
Число умерших от коронавируса в Италии выросло до 12 человек
Медицинское оборудование
В Греции выявили первый случай заражения коронавирусом
Производство медицинских масок в Сен-Бартелеми-д'Анжу во Франции
ФРГ подготовится к росту числа больных коронавирусом
Итальянские военные в защитных масках на Соборной площади в Милане
Эксперты сообщили о возможности появления новых очагов коронавируса
Дезинфекция рынка в Сеуле
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 80 тысяч
Итальянские военные в защитных масках на Соборной площади в Милане
АТА: туристы могут вернуть деньги за туры в Италию, Иран и Южную Корею
Автомобиль скорой помощи и медицинские работники в итальянском городе Казальпустерленго
ЕС призвал страны пересмотреть планы по борьбе с коронавирусом
Люди в защитных масках на улице в Тегеране, Иран. 23 февраля 2020
Эксперты ВОЗ посетят Иран для оценки ситуации с коронавирусом
Женщина в медицинской маске в Париже
В Париже туристы из Южной Кореи заявили, что заразились коронавирусом
Санаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая граждане
В Минздраве Украины сообщили результаты тестов эвакуированных из Китая
Полиция у здания офиса президента Украины в Киеве
Мужчина поджег себя у офиса Зеленского в Киеве
Автомобиль скорой помощи у жилого дома в Киеве, где при трагических обстоятельствах погиб депутат Верховной рады от фракции Народный фронт Дмитрий Тымчук.
СМИ: пассажиров прибывшего из Италии на Украину автобуса отпустили
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Уфе СК проверит данные о труженице тыла, у которой отбирали пенсию
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
Медики рассказали о состоянии россиян с Diamond Princess
Врач
Во Франции выявили три новых случая заболевания коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44Помпео призвал лидера Косово отменить пошлины на сербские товары
05:41Сирийские военные обнаружили подземный лагерь боевиков
05:39Цена нефти марки Brent опустилась ниже $52 за баррель
05:16Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко
05:11По новой книге автора "Пятидесяти оттенков серого" снимут фильм
05:09Парламент Туниса проголосовал за доверие правительству Фахфаха
05:05Боевики организовали лагерь на руинах древнейшего города в Сирии
05:04Блогер опубликовал снимки котов из "капсулы времени" возрастом 120 лет
04:48Южная Корея и США отложат совместные учения из-за коронавируса
04:46Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 1595 человек
04:44Ученые: у летавших на Луну астронавтов повысился риск ранней смерти
04:41Роспотребнадзор: деньги за турпутевку можно вернуть из-за коронавируса
04:29В Китае за день из-за коронавируса скончались 29 человек
04:25ВЦИОМ: 88% россиян планируют есть блины на Масленицу
04:23При авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных
04:22Поклонников Степаненко удивили перемены в ее внешности
04:06Трамп дал советы, как не заразиться коронавирусом
04:04Новый бронетранспортер БТР-82АТ впервые покажут на форуме Армия-2020
04:01Бритни Спирс сняла на видео, как сломала ногу
04:01В Минюсте пообещали пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП
Лента новостейМолния