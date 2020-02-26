В Закарпатье пассажиров микроавтобуса из Италии направили в больницу

КИЕВ, 26 фев – РИА Новости. Женщину с повышенной температурой выявили в микроавтобусе на границе в Закарпатской области Украины, который возвращался из Италии, всех пассажиров направили в больницу на обследование, сообщила в среду пресс-секретарь Чопского пограничного отряда Елена Трачук.
По ее словам, микроавтобус, который возвращался с Италии, прибыл в пункт пропуска "Тиса" на украинско-венгерской границе во вторник вечером.
"В соответствии с утвержденным алгоритмом действий, автобус с больной женщиной и все контактные с ней лица были сразу направлены на безопасное расстояние до прибытия медиков", - цитирует Трачук агентство УНИАН.
Она сообщила, что в результате всех пассажиров направили в медучреждения на обследование.
Ранее Государственная пограничная служба Украины заявила о введении температурных проверок в пункте пропуска "Тиса" в Закарпатской области в связи с распространением коронавируса в Италии. Также температурные проверки будут проходить пассажиры, прибывшие в украинские аэропорты из стран, где были зафиксированы подтвержденные случаи коронавируса. В ближайшее время аналогичные проверки будут проводиться на границе с Венгрией, Словакией, Румынией и Польшей.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2715, излечились свыше 29 тысяч. Случая заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 33 странах, число зараженных достигло 2459 человек, скончались 34 человека.