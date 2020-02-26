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Слуцкий оценил указ Зеленского о "Дне сопротивления оккупации Крыма"
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РИА Новости

Слуцкий оценил указ Зеленского о "Дне сопротивления оккупации Крыма"

14:49 26.02.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Учреждение президентом Украины Владимиром Зеленским "Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя" - популистская акция и пиар-ход, рассчитанный на положительную реакцию Запада, заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
В среду Зеленский в ходе форума "Age of Crimea Forum 2020" заявил, что подпишет указ о праздновании "Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя". По его словам, этот день будет отмечаться ежегодно 26 февраля.
"Учреждение Зеленским Дня сопротивления оккупации Крыма - акция популизма на фоне недавнего падения рейтингов партии "Слуга Народа". Такой своеобразный яркий пиар-ход, рассчитанный, вероятнее всего, также на получение похвалы и одобрения со стороны западных кураторов Киева", - сказал Слуцкий журналистам.
Он подчеркнул, что Крым никто не оккупировал, полуостров воссоединился с Россией по воле народа на основании итогов референдума, проведенного после госпереворота в Киеве в 2014 году.
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"И большая стратегическая ошибка Зеленского - причисление к числу аксиом принадлежность Крыма Украине. Крым вернулся домой, в Россию, и оспариванию это факт не подлежит", - заключил Слуцкий.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал события 26 февраля 2014 года в Симферополе точкой невозвращения республики в состав Украины.
Двадцать шестого февраля 2014 года у здания крымского парламента в Симферополе прошел митинг сторонников и противников госпереворота в Киеве. Между двумя группами митингующих произошли столкновения, в результате которых пострадали 35 человек. В давке один мужчина умер от сердечного приступа, еще одна женщина скончалась в больнице от полученных в толпе травм.
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