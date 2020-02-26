Лавров заявил о готовности к регулярным разговорам с Албанией

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности к регулярным телефонным разговорам с албанской стороной, а также указал на возможность ввести в действие российско-албанский договор о дружбе и сотрудничестве, подписанный еще в 2004 году.
Министр иностранных дел Албании, председательствующей в текущем году в ОБСЕ, Эди Рама по итогам переговоров с Лавровым в Москве отметил, что "со времен Сталина" между Тираной и Москвой не было контактов по телефону. "Что касается отношений с Россией, то это не секрет, что наши отношения находятся на низком уровне. Российский посол сказал мне до того, как мы приехали сюда, что Албания - это единственная страна на Земле, которая не проводила телефонные разговоры между Тираной и Москвой, как он сказал, много лет, со времен Сталина. Ни одного телефонного разговора, не говоря уже о встречах и переговорах. Но, конечно, над этим можно поработать", - заявил Рама.
В ответ Лавров заявил, что приведенная статистика телефонных звонков "отражает действительность". При этом глава МИД РФ отметил, что готов к регулярным телефонным разговорам с Албанией. "По телефону мы с вами будем, я уверен, в этом году как минимум регулярно общаться, и, наряду с тематикой ОБСЕ, можем обсуждать интересующие вас и нас двусторонние вопросы, мы к этому готовы", - подчеркнул российский министр.
Лавров также напомнил, что еще в 2004 году стороны подписали договор о дружбе и сотрудничестве, который до сих пор не ратифицирован. "Но вот что касается личных встреч, то в 2004 году, вскоре после того, как я был назначен министром, я осуществил визит в Тирану, в ходе которого с министром иностранных дел Албании, господином (Кастриотом - ред.) Ислями, мы подписали договор о дружбе и сотрудничестве. Он до сих пор не ратифицирован, потому что албанская сторона положила этот документ на полочку и не стала давать ему дальнейший ход", - уточнил глава МИД РФ,
"Но он существует, он готов, и мы вполне можем этот документ ввести в действие, чтобы у нас были четкие принципы основы наших отношений", - призвал глава российского внешнеполитического ведомства.