Лавров заявил о готовности к регулярным разговорам с Албанией

В ответ Лавров заявил, что приведенная статистика телефонных звонков "отражает действительность". При этом глава МИД РФ отметил, что готов к регулярным телефонным разговорам с Албанией. "По телефону мы с вами будем, я уверен, в этом году как минимум регулярно общаться, и, наряду с тематикой ОБСЕ, можем обсуждать интересующие вас и нас двусторонние вопросы, мы к этому готовы", - подчеркнул российский министр.

Лавров также напомнил, что еще в 2004 году стороны подписали договор о дружбе и сотрудничестве, который до сих пор не ратифицирован. "Но вот что касается личных встреч, то в 2004 году, вскоре после того, как я был назначен министром, я осуществил визит в Тирану, в ходе которого с министром иностранных дел Албании, господином (Кастриотом - ред.) Ислями, мы подписали договор о дружбе и сотрудничестве. Он до сих пор не ратифицирован, потому что албанская сторона положила этот документ на полочку и не стала давать ему дальнейший ход", - уточнил глава МИД РФ,