Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-26T14:45+0300
https://ria.ru/20200226/1565232873.html
Лавров заявил о готовности к регулярным разговорам с Албанией
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565224064_0:294:3119:2048_1036x0_80_0_0_68ca9fc7bcacbb8513e2ee80e4e38aa3.jpg
РИА Новости

Лавров заявил о готовности к регулярным разговорам с Албанией

14:45 26.02.2020
266
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и премьер-министр, министр европейских и иностранных дел Республики Албания, действующий председатель ОБСЕ Эди Рама
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и премьер-министр, министр европейских и иностранных дел Республики Албания, действующий председатель ОБСЕ Эди Рама
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и премьер-министр, министр европейских и иностранных дел Республики Албания, действующий председатель ОБСЕ Эди Рама
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности к регулярным телефонным разговорам с албанской стороной, а также указал на возможность ввести в действие российско-албанский договор о дружбе и сотрудничестве, подписанный еще в 2004 году.
Министр иностранных дел Албании, председательствующей в текущем году в ОБСЕ, Эди Рама по итогам переговоров с Лавровым в Москве отметил, что "со времен Сталина" между Тираной и Москвой не было контактов по телефону. "Что касается отношений с Россией, то это не секрет, что наши отношения находятся на низком уровне. Российский посол сказал мне до того, как мы приехали сюда, что Албания - это единственная страна на Земле, которая не проводила телефонные разговоры между Тираной и Москвой, как он сказал, много лет, со времен Сталина. Ни одного телефонного разговора, не говоря уже о встречах и переговорах. Но, конечно, над этим можно поработать", - заявил Рама.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и премьер-министр, министром европейских и иностранных дел Республики Албания, действующий председатель ОБСЕ Эди Рама во время встречи
Вчера, 14:28
Лавров: Албания в ОБСЕ готова выполнять функцию "честного брокера"
В ответ Лавров заявил, что приведенная статистика телефонных звонков "отражает действительность". При этом глава МИД РФ отметил, что готов к регулярным телефонным разговорам с Албанией. "По телефону мы с вами будем, я уверен, в этом году как минимум регулярно общаться, и, наряду с тематикой ОБСЕ, можем обсуждать интересующие вас и нас двусторонние вопросы, мы к этому готовы", - подчеркнул российский министр.
Лавров также напомнил, что еще в 2004 году стороны подписали договор о дружбе и сотрудничестве, который до сих пор не ратифицирован. "Но вот что касается личных встреч, то в 2004 году, вскоре после того, как я был назначен министром, я осуществил визит в Тирану, в ходе которого с министром иностранных дел Албании, господином (Кастриотом - ред.) Ислями, мы подписали договор о дружбе и сотрудничестве. Он до сих пор не ратифицирован, потому что албанская сторона положила этот документ на полочку и не стала давать ему дальнейший ход", - уточнил глава МИД РФ,
"Но он существует, он готов, и мы вполне можем этот документ ввести в действие, чтобы у нас были четкие принципы основы наших отношений", - призвал глава российского внешнеполитического ведомства.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и премьер-министр, министр европейских и иностранных дел Республики Албания, действующий председатель ОБСЕ Эди Рама во время встречи . 26 февраля 2020
Вчера, 12:34
Лавров: Россия поддержит настрой Албании на конструктивную работу ОБСЕ
310001
Обсудить 0
Эди РамаСергей ЛавровАлбанияРоссияВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и премьер-министр, министром европейских и иностранных дел Республики Албания, действующий председатель ОБСЕ Эди Рама во время встречи
Лавров: Албания в ОБСЕ готова выполнять функцию "честного брокера"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и премьер-министр, министр европейских и иностранных дел Республики Албания, действующий председатель ОБСЕ Эди Рама во время встречи . 26 февраля 2020
Лавров: Россия поддержит настрой Албании на конструктивную работу ОБСЕ
Полиция у здания офиса президента Украины в Киеве
Мужчина поджег себя у офиса Зеленского в Киеве
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий оценил указ Зеленского о "Дне сопротивления оккупации Крыма"
Премьер-министр, министром европейских и иностранных дел Республики Албания, действующий председатель ОБСЕ Эди Рама во время переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Председатель ОБСЕ прокомментировал ситуацию со Sputnik Эстония
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Москве эвакуируют суды из-за сообщений о минировании
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган заявил, что не получил от США поддержку по ситуации с Идлибом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Конференции по разоружению
Лавров прокомментировал призывы пересмотреть Минские соглашения
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев
МВД выступило против плановых миграционных проверок бизнеса
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель правительства Словацкой Республики Петер Пеллегрини во время встречи
Мишустин оценил настрой Словакии на укрепление отношений с Россией
Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани
Инаугурацию президента Афганистана перенесли на 9 марта
Пассажирский самолет в небе
В России утвердили порядок действий при нарушении границы самолетами
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постпред России в Вене рассказал, почему встреча по СВПД была короткой
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Аваков раскритиковал Суркова за слова об Украине
Ситуационный центр
Камеры зафиксировали 12,5 миллиона правонарушений в России в 2019 году
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44Помпео призвал лидера Косово отменить пошлины на сербские товары
05:41Сирийские военные обнаружили подземный лагерь боевиков
05:39Цена нефти марки Brent опустилась ниже $52 за баррель
05:16Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко
05:11По новой книге автора "Пятидесяти оттенков серого" снимут фильм
05:09Парламент Туниса проголосовал за доверие правительству Фахфаха
05:05Боевики организовали лагерь на руинах древнейшего города в Сирии
05:04Блогер опубликовал снимки котов из "капсулы времени" возрастом 120 лет
04:48Южная Корея и США отложат совместные учения из-за коронавируса
04:46Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 1595 человек
04:44Ученые: у летавших на Луну астронавтов повысился риск ранней смерти
04:41Роспотребнадзор: деньги за турпутевку можно вернуть из-за коронавируса
04:29В Китае за день из-за коронавируса скончались 29 человек
04:25ВЦИОМ: 88% россиян планируют есть блины на Масленицу
04:23При авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных
04:22Поклонников Степаненко удивили перемены в ее внешности
04:06Трамп дал советы, как не заразиться коронавирусом
04:04Новый бронетранспортер БТР-82АТ впервые покажут на форуме Армия-2020
04:01Бритни Спирс сняла на видео, как сломала ногу
04:01В Минюсте пообещали пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП
Лента новостейМолния