Полиция в Вене опровергла данные об эвакуации школы из-за коронавируса

ВЕНА, 26 фев - РИА Новости. Полиция Полиция Вены опровергла сообщения об эвакуации школы, но подтвердила, что подозрение на коронавирус в здании действительно есть.

Ранее телеканал OE24 сообщил, что в Вене в среду эвакуировали школу из-за подозрения на наличие коронавируса у учительницы.

"По причине возможного случая заражения COVID-19 (коронавирус) сейчас идет операция в районе школы в венском районе Йозефштадт. В настоящий момент здание не эвакуируется", - говорится в сообщении полиции в Twitter

Отмечается, что в здании школы работают сотрудники медицинской службы. "До решения органа здравоохранения временно никто не может покидать школу", - сообщили в полиции.

Во вторник в Австрии подтвердились два первых случая заражения коронавирусом. Речь идет об итальянской паре, проживающей в Инсбруке (федеральная земля Тироль) и недавно побывавшей в отпуске на родине. Их жизни ничто не угрожает. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что страна предпринимает все меры, чтобы не допустить распространения коронавируса.