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Полиция в Вене опровергла данные об эвакуации школы из-за коронавируса
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РИА Новости

Полиция в Вене опровергла данные об эвакуации школы из-за коронавируса

14:43 26.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАвстрийские полицейские
Австрийские полицейские
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
ВЕНА, 26 фев - РИА Новости. Полиция Вены опровергла сообщения об эвакуации школы, но подтвердила, что подозрение на коронавирус в здании действительно есть.
Ранее телеканал OE24 сообщил, что в Вене в среду эвакуировали школу из-за подозрения на наличие коронавируса у учительницы.
"По причине возможного случая заражения COVID-19 (коронавирус) сейчас идет операция в районе школы в венском районе Йозефштадт. В настоящий момент здание не эвакуируется", - говорится в сообщении полиции в Twitter.
Отмечается, что в здании школы работают сотрудники медицинской службы. "До решения органа здравоохранения временно никто не может покидать школу", - сообщили в полиции.
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