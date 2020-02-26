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Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 80 тысяч
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РИА Новости

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 80 тысяч

14:42 26.02.2020
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© REUTERS / Kim Hong-Ji Дезинфекция рынка в Сеуле
Дезинфекция рынка в Сеуле
© REUTERS / Kim Hong-Ji
РИМ, 26 фев - РИА Новости. В 33 странах мира зафиксированы 80980 случаев заражения новым коронавирусом COVID-19, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.
"Позвольте представить вам обновленную информацию по состоянию на сегодня. Мы насчитываем 80980 случаев заражения COVID-19 в 33 странах по всему миру", - сказал Клюге.
По его словам, вспышкой затронуты 13 европейских стран, а 96,5% случаев зарегистрированы в Китае.
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Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоВОЗКитайВ мире
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