В Москве эвакуируют суды из-за сообщений о минировании

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Волна "минирований" в Москве не прекращается: четыре районных суда эвакуировали в среду из-за писем от "почтовых террористов", сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
"Чертановский, Басманный, Люблинский и Лефортовский суды были эвакуированы из-за сообщений о минировании", - рассказал собеседник агентства.
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Все угрозы оказались ложными.
На прошлой неделе ФСБ сообщила, что "почтовые террористы" использовали пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании" в России: Tutanota, Protonmail, Startmail, Guerrillamail и Cock. Доступ к ним пытается заблокировать Роскомнадзор, однако волна пока не прекращается.