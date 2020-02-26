Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-26T14:38+0300
https://ria.ru/20200226/1565232450.html
В Москве эвакуируют суды из-за сообщений о минировании
https://cdn23.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:76:1887:1137_1036x0_80_0_0_7013fc1e7eee97b7c62c4e98461abe08.jpg
РИА Новости

В Москве эвакуируют суды из-за сообщений о минировании

14:38 26.02.2020
299
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Волна "минирований" в Москве не прекращается: четыре районных суда эвакуировали в среду из-за писем от "почтовых террористов", сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
"Чертановский, Басманный, Люблинский и Лефортовский суды были эвакуированы из-за сообщений о минировании", - рассказал собеседник агентства.
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Все угрозы оказались ложными.
На прошлой неделе ФСБ сообщила, что "почтовые террористы" использовали пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании" в России: Tutanota, Protonmail, Startmail, Guerrillamail и Cock. Доступ к ним пытается заблокировать Роскомнадзор, однако волна пока не прекращается.
Сотрудник полиции
Вчера, 12:17
В Петербурге эвакуируют семь судов из-за сообщений о минировании
250000
Обсудить 1
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваРоссияПроисшествия
Рекомендуем
ФСБ РФ предотвратила нападение на учебное заведение в Саратове
Чиновники проанализируют досуг детей после ЧП в Саратове
Сотрудник полиции
В Петербурге эвакуируют семь судов из-за сообщений о минировании
Дезинфекция рынка в Сеуле
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 80 тысяч
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и премьер-министр, министр европейских и иностранных дел Республики Албания, действующий председатель ОБСЕ Эди Рама
Лавров заявил о готовности к регулярным разговорам с Албанией
Сотрудники правоохранительных органов США на месте преступления
Мэр Милуоки сообщил о многочисленных жертвах при стрельбе на заводе
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев
МВД не хватает денег на борьбу с IT-преступностью, заявил Колокольцев
Австрийские полицейские
Полиция в Вене опровергла данные об эвакуации школы из-за коронавируса
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова считает, что подросткам не хватает положительных примеров
Работник лаборатории во Франции во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента
В Закарпатье пассажиров микроавтобуса из Италии направили в больницу
Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 26 февраля 2020
Путин поручил закрыть доступ к сайтам, пропагандирующим наркотики
Полиция у здания офиса президента Украины в Киеве
Мужчина поджег себя у офиса Зеленского в Киеве
Сотрудники МЧС России
В Вологде почти 350 человек эвакуировали из школы из-за возгорания
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин уволил бывшую помощницу Медведева
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев перед совещанием о ходе реализации национального проекта Безопасные и качественные автомобильные дороги
Колокольцев заявил об усилении дефицита аттестованных кадров в МВД
Страница социальной сети Фейсбук
Facebook вводит запрет на рекламу, обещающую исцеление от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44Помпео призвал лидера Косово отменить пошлины на сербские товары
05:41Сирийские военные обнаружили подземный лагерь боевиков
05:39Цена нефти марки Brent опустилась ниже $52 за баррель
05:16Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко
05:11По новой книге автора "Пятидесяти оттенков серого" снимут фильм
05:09Парламент Туниса проголосовал за доверие правительству Фахфаха
05:05Боевики организовали лагерь на руинах древнейшего города в Сирии
05:04Блогер опубликовал снимки котов из "капсулы времени" возрастом 120 лет
04:48Южная Корея и США отложат совместные учения из-за коронавируса
04:46Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 1595 человек
04:44Ученые: у летавших на Луну астронавтов повысился риск ранней смерти
04:41Роспотребнадзор: деньги за турпутевку можно вернуть из-за коронавируса
04:29В Китае за день из-за коронавируса скончались 29 человек
04:25ВЦИОМ: 88% россиян планируют есть блины на Масленицу
04:23При авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных
04:22Поклонников Степаненко удивили перемены в ее внешности
04:06Трамп дал советы, как не заразиться коронавирусом
04:04Новый бронетранспортер БТР-82АТ впервые покажут на форуме Армия-2020
04:01Бритни Спирс сняла на видео, как сломала ногу
04:01В Минюсте пообещали пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП
Лента новостейМолния