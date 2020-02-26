Чиновники проанализируют досуг детей после ЧП в Саратове

САРАТОВ, 26 фев - РИА Новости. Министерство образования Министерство образования Саратовской области после задержания двоих подростков по подозрению в подготовке нападения на школу призвало глав районов проанализировать внешкольную занятость учащихся для предупреждения асоциального поведения, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

ФСБ ранее в среду сообщила, что пресечена подготовка нападения на образовательное учреждение в Саратове . Отмечалось, что задержаны двое несовершеннолетних, которые состояли в интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств. Подростки были задержаны на территории заброшенного бомбоубежища, где хранили обрез охотничьего ружья. Один из задержанных на видео рассказал оперативникам, что в их планы входило убийство "примерно 40 человек". Управление СК РФ по региону уточнило, что мальчикам 14 и 15 лет.

"Министерство образования (области - ред.) на постоянной основе ведет профилактику правонарушений и деструктивного поведения несовершеннолетних в образовательных организациях. Ведомство рекомендует главам районов, директорам образовательных организаций... анализировать внешкольную занятость учащихся и альтернативные формы досуга несовершеннолетних в целях предупреждения асоциального поведения", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что в настоящее время в образовательных учреждениях области работу по выявлению деструктивного поведения школьников ведут школьные психологи, социальные педагоги, внештатные психологи, а также классные руководители.

"С 2016 года количество штатных психологов в школах области увеличено в два раза и составляет около 650 человек", - отметили в пресс-службе.