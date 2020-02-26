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Чиновники проанализируют досуг детей после ЧП в Саратове
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РИА Новости

Чиновники проанализируют досуг детей после ЧП в Саратове

14:38 26.02.2020
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© ФСБ РФФСБ РФ предотвратила нападение на учебное заведение в Саратове
ФСБ РФ предотвратила нападение на учебное заведение в Саратове
© ФСБ РФ
ФСБ РФ предотвратила нападение на учебное заведение в Саратове
САРАТОВ, 26 фев - РИА Новости. Министерство образования Саратовской области после задержания двоих подростков по подозрению в подготовке нападения на школу призвало глав районов проанализировать внешкольную занятость учащихся для предупреждения асоциального поведения, сообщила в среду пресс-служба ведомства.
ФСБ ранее в среду сообщила, что пресечена подготовка нападения на образовательное учреждение в Саратове. Отмечалось, что задержаны двое несовершеннолетних, которые состояли в интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств. Подростки были задержаны на территории заброшенного бомбоубежища, где хранили обрез охотничьего ружья. Один из задержанных на видео рассказал оперативникам, что в их планы входило убийство "примерно 40 человек". Управление СК РФ по региону уточнило, что мальчикам 14 и 15 лет.
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"Министерство образования (области - ред.) на постоянной основе ведет профилактику правонарушений и деструктивного поведения несовершеннолетних в образовательных организациях. Ведомство рекомендует главам районов, директорам образовательных организаций... анализировать внешкольную занятость учащихся и альтернативные формы досуга несовершеннолетних в целях предупреждения асоциального поведения", - говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что в настоящее время в образовательных учреждениях области работу по выявлению деструктивного поведения школьников ведут школьные психологи, социальные педагоги, внештатные психологи, а также классные руководители.
"С 2016 года количество штатных психологов в школах области увеличено в два раза и составляет около 650 человек", - отметили в пресс-службе.
В ведомстве также добавили, что для детей и родителей, попавших в трудные жизненные ситуации, действуют "телефоны доверия", где также можно получить консультации психологов.
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