Мужчина поджег себя у офиса Зеленского в Киеве

КИЕВ, 26 фев – РИА Новости. Мужчина поджег себя у офиса президента Украины Мужчина поджег себя у офиса президента Украины Владимира Зеленского

У офиса Зеленского в среду проходит митинг медиков, которые выступают против ликвидации медучреждений под видом оптимизации и преобразования коммунальных некоммерческих предприятий. Медработники также планируют добиться проведения слушаний в Верховной Раде с участием медиков со всей Украины и чиновников минздрава о реформе сферы здравоохранения.

Как следует из трансляции, которую ведет украинский телеканал "Прямой" , мужчина поджег себя прямо во время митинга медиков. Присутствующие на митинге, а также полицейские оперативно его потушили, он жив и в сознание.

При этом мужчина, который представился как житель Сумской области Александр Бурлаков, сообщил журналистам, что не является участником митинга медиков, а вышел на одиночный пикет и находится у офиса Зеленского уже несколько дней. "Меня не слышит власть ", - сказал он.

Бурлаков протестует против того, что местные власти не дали общине поделить земельные паи. "Я сюда (в Киев – ред.) не первый раз приезжал, это бесполезно.... Я просто хочу, чтобы меня услышали", - добавил он.

Мужчине вызвали скорую помощь, его госпитализировали.