Мужчина поджег себя у офиса Зеленского в Киеве

КИЕВ, 26 фев – РИА Новости. Мужчина поджег себя у офиса президента Украины Владимира Зеленского.
У офиса Зеленского в среду проходит митинг медиков, которые выступают против ликвидации медучреждений под видом оптимизации и преобразования коммунальных некоммерческих предприятий. Медработники также планируют добиться проведения слушаний в Верховной Раде с участием медиков со всей Украины и чиновников минздрава о реформе сферы здравоохранения.
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Как следует из трансляции, которую ведет украинский телеканал "Прямой", мужчина поджег себя прямо во время митинга медиков. Присутствующие на митинге, а также полицейские оперативно его потушили, он жив и в сознание.
При этом мужчина, который представился как житель Сумской области Александр Бурлаков, сообщил журналистам, что не является участником митинга медиков, а вышел на одиночный пикет и находится у офиса Зеленского уже несколько дней. "Меня не слышит власть ", - сказал он.
Бурлаков протестует против того, что местные власти не дали общине поделить земельные паи. "Я сюда (в Киев – ред.) не первый раз приезжал, это бесполезно.... Я просто хочу, чтобы меня услышали", - добавил он.
Мужчине вызвали скорую помощь, его госпитализировали.
Позднее пресс-служба киевского управления Национальной полиции сообщила, что "устанавливаются личность потерпевшего, обстоятельства и мотивы такого поступка". "Происшествие зарегистрировано в Печерском управлении полиции", - отметили в пресс-службе управления.
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