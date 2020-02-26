ФРГ подготовится к росту числа больных коронавирусом

БЕРЛИН, 26 фев - РИА Новости. ФРГ готовится к росту числа больных коронавирусом, случаи заболевания в Италии изменили ситуацию в Европе в этом вопросе, заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт

"Правительство внимательно наблюдает за распространением инфекции с первого случая заражения коронавирусом в Китае. С распространением коронавируса в Италии, очевидно, возникла новая ситуация в Европе, вирус стал ближе к нам. Это новая вызывающая ситуация для всех стран Европы, включая Германию", - сказал Зайберт, добавив, что "мы готовимся к тому, что число больных коронавирусом могло бы вырасти".

Как заявил присутствующий на брифинге представитель МИД ФРГ Райнер Бройль, внешнеполитическое ведомство пока не планирует ограничивать поездки граждан на север Италии, где зарегистрированы случаи коронавируса. Он пояснил, что подобного рода ограничения связаны с "острой угрозой жизни и здоровью" граждан, они могут быть введены в любой момент, без предварительного планирования.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысячи человек, скончались 2715, излечились почти 30 тысяч.

В Германии во вторник стало известно о двух новых случаях заражения коронавирусом: в федеральных землях Северный Рейн-Вестфалия и Баден-Вюртемберг. Таким образом, общее число зараженных новым типом коронавируса в Германии возросло до 18. Большинство случаев зафиксировано в федеральной земле Бавария.