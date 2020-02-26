Юрий Лоза пошутил о популярности актера Александра Петрова

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Певец и композитор Юрий Лоза обратил внимание на популярность актера Александра Петрова у создателей российских картин.
Лоза написал в фейсбуке пост, в котором иронично прокомментировал ситуацию в отечественном кинематографе. По его словам, многие молодые люди "предпринимают титанические усилия", чтобы попасть в кино, театральные вузы выпускают более двух тысяч профессиональных актеров, но роли в фильмах, как считает певец, получают одни и те же люди.
Толпы страждущих обивают пороги многочисленных киностудий, проходят пробы, облизывают продюсеров, думая, что однажды сыграют свои звездные роли и добьются славы. Наивные, они все еще верят в чудо, которого не бывает. Я где-то видел анонс помпезных кинопроектов, которые будут сняты в ближайшее время, — это "Отелло", "Геракл", "Гулливер", "Илья Муромец" и "Лев Яшин", — и на все эти главные роли уже утвержден Александр Петров.
Актер Александр Петров известен ролями в фильмах "Лед", "Текст", "Гоголь", а также работами в сериалах "Полицейский с Рублевки", "Звоните ДиКаприо". В 2020 году на экраны выйдет картина "Стрельцов", в которой Петров сыграл роль советского футболиста Эдуарда Стрельцова.