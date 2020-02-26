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2020-02-26T15:26+0300
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Юрий Лоза пошутил о популярности актера Александра Петрова
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РИА Новости

Юрий Лоза пошутил о популярности актера Александра Петрова

14:10 26.02.2020 (обновлено: 15:26 26.02.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктер Александр Петров выступает на юбилейном вечере народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой на сцене Большого театра России
Актер Александр Петров выступает на юбилейном вечере народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой на сцене Большого театра России
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Певец и композитор Юрий Лоза обратил внимание на популярность актера Александра Петрова у создателей российских картин.
Лоза написал в фейсбуке пост, в котором иронично прокомментировал ситуацию в отечественном кинематографе. По его словам, многие молодые люди "предпринимают титанические усилия", чтобы попасть в кино, театральные вузы выпускают более двух тысяч профессиональных актеров, но роли в фильмах, как считает певец, получают одни и те же люди.

Толпы страждущих обивают пороги многочисленных киностудий, проходят пробы, облизывают продюсеров, думая, что однажды сыграют свои звездные роли и добьются славы. Наивные, они все еще верят в чудо, которого не бывает. Я где-то видел анонс помпезных кинопроектов, которые будут сняты в ближайшее время, — это "Отелло", "Геракл", "Гулливер", "Илья Муромец" и "Лев Яшин", — и на все эти главные роли уже утвержден Александр Петров.

Музыкант и композитор Юрий Лоза
Юрий Лоза
артист
Актер Александр Петров известен ролями в фильмах "Лед", "Текст", "Гоголь", а также работами в сериалах "Полицейский с Рублевки", "Звоните ДиКаприо". В 2020 году на экраны выйдет картина "Стрельцов", в которой Петров сыграл роль советского футболиста Эдуарда Стрельцова.
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Обсудить 42
КультураШоу-бизнесАлександр Петров (актер)Юрий Лоза
Популярные комментарии
Действительно достало уже.Петров-Машков.Машков-Петров.В перерывах Ходченкова.Больше нет никого что ли?
26 февраля, 15:02
Игорь Бердин
8061207
Российскому кино уже давно сыграли реквием. Поневоле думаешь, что в тоталитарном государстве, которым считают СССР, дела с культурой обстояли намного лучше. Ведь были же режиссёры, снимавшие настоящее кино, которое и по прошествии десятилетий смотришь с удовольствием. Как надоели уже эти помпезные "Движение вверх" или "Легенда под номером 17" или позорище под именем "Спасибо, что живой" и так далее и тому подобное... Хоть кто-нибудь из сегодняшних режиссёров сможет снять фильм, который можно поставить в один ряд с такими простенькими картинами, как "Серёжа" или "Пять вечеров"??? Если снимет кто-нибудь, я первый брошусь ему в ноги!
26 февраля, 14:34
ssergey.malcev
78002112
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