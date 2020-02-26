Юрий Лоза пошутил о популярности актера Александра Петрова

Толпы страждущих обивают пороги многочисленных киностудий, проходят пробы, облизывают продюсеров, думая, что однажды сыграют свои звездные роли и добьются славы. Наивные, они все еще верят в чудо, которого не бывает. Я где-то видел анонс помпезных кинопроектов, которые будут сняты в ближайшее время, — это "Отелло", "Геракл", "Гулливер", "Илья Муромец" и "Лев Яшин", — и на все эти главные роли уже утвержден Александр Петров.