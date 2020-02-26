В ДНР обвинили силовиков в размещении артиллерии в Донбассе

ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Украинские силовики разместили артиллерию вблизи жилых домов на подконтрольной им территории Донбасса, заявил в среду журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Нашей разведкой зафиксировано размещение трех зенитных ракетных комплексов "Стрела-10" и четырех противотанковых пушек МТ-12 "Рапира" калибром 100 миллиметров в населенном пункте Пищевик вблизи жилых домов", - сказал представитель ведомства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.