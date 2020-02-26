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В Киеве проходит протест против медицинской реформы
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РИА Новости

В Киеве проходит протест против медицинской реформы

14:06 26.02.2020 (обновлено: 14:32 26.02.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в Киеве у зданий Кабинета министров Украины и администрации президента Украины
Участники акции протеста в Киеве у зданий Кабинета министров Украины и администрации президента Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Участники акции протеста в Киеве у зданий Кабинета министров Украины и администрации президента Украины
КИЕВ, 26 фев – РИА Новости. Украинские медработники в среду протестуют в центре Киева против медицинской реформы и требуют достойную заработную плату, сообщает "5 канал".
Первый этап медицинской реформы на Украине стартовал сразу же после смены правительства в августе 2019 года. За это время новый Минздрав перевел финансирование с учреждений на конкретные медицинские услуги и создал онлайн-инструмент "Доступные лекарства", который находит аптеки в радиусе 7 километров от больниц. По словам министра здравоохранения Украины Зоряны Скалецкой, с 1 апреля 2020 года стартует второй этап медреформы и финансирование будут получать те больницы, которые имеют необходимое оборудование и могут оказать необходимую услугу. Остальные медучреждения будут перепрофилированы.
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"На майдане Незалежности (площадь Независимости – ред.) в среду, 26 февраля, начался митинг против некорректно организованной медицинской реформы. Активисты - медицинские работники… Говорят, из-за оптимизации медучреждений на улицах будут ходить инфицированные туберкулезом. Оптимизацию же называют ликвидацией", - говорится в сообщении на сайте телеканала.
Также протестующие требуют достойную заработную плату и прекратить сокращение медперсонала.
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