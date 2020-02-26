В Киеве проходит протест против медицинской реформы

"На майдане Незалежности (площадь Независимости – ред.) в среду, 26 февраля, начался митинг против некорректно организованной медицинской реформы. Активисты - медицинские работники… Говорят, из-за оптимизации медучреждений на улицах будут ходить инфицированные туберкулезом. Оптимизацию же называют ликвидацией", - говорится в сообщении на сайте телеканала.