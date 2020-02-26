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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-26T14:06+0300
https://ria.ru/20200226/1565226315.html
В Сирию за сутки вернулись более 860 беженцев из Иордании и Ливана
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РИА Новости

В Сирию за сутки вернулись более 860 беженцев из Иордании и Ливана

14:06 26.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛагерь сирийских беженцев
Лагерь сирийских беженцев
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Лагерь сирийских беженцев. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Более 860 беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 862 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" - 281 человек (женщин - 85, детей - 143), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" - 581 человек (женщин - 174, детей - 296)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток вывод беженцев не осуществлялся.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии выполнили задачи по разминированию местности и объектов в населенных пунктах Дума (провинция Дамаск), Джасим и Эль-Харра (провинция Дераа). За сутки разминировано 2,1 гектара территории, обнаружено и уничтожено 35 взрывоопасных предметов.
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