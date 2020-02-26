В Палестине не выявили коронавирус после визита зараженных корейцев

"Тесты, которые мы провели, в том числе на женщине, которая находилась с ними в контакте, вчера вечером показали отрицательный результат", - сказал он.

"У них был ряд контактов с палестинцами, они посетили ряд церквей. Затем они вернулись в Южную Корею, где у некоторых из них выявили коронавирус", - добавил он.