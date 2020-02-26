В Палестине не выявили коронавирус после визита зараженных корейцев

ЖЕНЕВА, 26 фев - РИА Новости, Елизавета Исакова. Случаев коронавируса не было выявлено в Палестине после посещения государства зараженными паломниками из Южной Кореи, заявил РИА Новости министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики.
"Тесты, которые мы провели, в том числе на женщине, которая находилась с ними в контакте, вчера вечером показали отрицательный результат", - сказал он.
Министр напомнил, что речь идет о группе туристов из Южной Кореи, которые в начале месяца посетили Израиль и Палестину.
"У них был ряд контактов с палестинцами, они посетили ряд церквей. Затем они вернулись в Южную Корею, где у некоторых из них выявили коронавирус", - добавил он.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысячи человек, скончались 2715, излечились почти 30 тысяч.