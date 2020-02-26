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В Палестине не выявили коронавирус после визита зараженных корейцев
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РИА Новости

В Палестине не выявили коронавирус после визита зараженных корейцев

13:37 26.02.2020
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© AP Photo / Francois MoriРаботник лаборатории во Франции во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента
Работник лаборатории во Франции во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента
© AP Photo / Francois Mori
ЖЕНЕВА, 26 фев - РИА Новости, Елизавета Исакова. Случаев коронавируса не было выявлено в Палестине после посещения государства зараженными паломниками из Южной Кореи, заявил РИА Новости министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики.
"Тесты, которые мы провели, в том числе на женщине, которая находилась с ними в контакте, вчера вечером показали отрицательный результат", - сказал он.
Министр напомнил, что речь идет о группе туристов из Южной Кореи, которые в начале месяца посетили Израиль и Палестину.
"У них был ряд контактов с палестинцами, они посетили ряд церквей. Затем они вернулись в Южную Корею, где у некоторых из них выявили коронавирус", - добавил он.
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Распространение нового коронавирусаРияд аль-МаликиЮжная КореяПалестинаВ мире
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