При поиске пропавших детей в Сочи обследовали 24 километра берега

МОСКВА/СОЧИ, 26 фев - РИА Новости. Специалисты МЧС уже обследовали 24 километра береговой линии при поиске пропавших в Сочи детей, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
"Обследовано 24 километра береговой линии. Авиация МЧС провела облет 12,6 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.
Ранее Следственный комитет РФ и МЧС сообщили, что вечером во вторник два 14-летних подростка пытались перейти реку Псезуапсе в поселке Лазаревском, оступились, и их смыло в море течением. По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, поиски детей велись всю ночь на берегу, так как из-за шторма невозможно было выйти в море. Утром в среду погода улучшилась, к поискам был привлечен вертолет Ка-32 МЧС России и катер, также поднят беспилотник, выдвинулся из центра Сочи второй катер. Группировка сил, ведущих поиск, увеличена до 200 человек.
По данным властей, активно помогают в поисках детей волонтеры, казаки.
Прокуратура и Следственный комитет организовали доследственную проверку по факту исчезновения детей.