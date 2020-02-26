Мишустин оценил настрой Словакии на укрепление отношений с Россией

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Председатель правительства РФ Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече со словацким премьером Петером Пеллегрини заявил, что отношения между странами развиваются успешно, а также приветствовал принципиальный настрой Братиславы на укрепление отношений с РФ, вопреки международной конъюнктуре.

"Очень важно для нас, что, несмотря на очень активный предвыборный период в Словакии, вы нашли возможность приехать в Москву, чтобы обсудить самые актуальные вопросы российско-словацкого сотрудничества. В целом, наши отношения развиваются успешно, и здесь мы приветствуем принципиальный настрой возглавляемого вами правительства на дальнейшее укрепление взаимосвязи с Россией, вопреки непростой политической конъюнктуре в Европе", - сказал Мишустин в ходе встречи.

Мишустин также передал Пеллегрини привет и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина.

"Хотел бы особо отметить, что состав правительства РФ абсолютно настроен на продолжение конструктивного диалога с нашими словацкими партнерами по вопросам двусторонней повестки дня", - заключил российский премьер.

В свою очередь Пеллегрини отметил, что нынешний визит - это четкий сигнал, что Словакия будет продолжать конструктивно развивать отношения с Россией. Он отметил, что также становится позитивным экономическое сотрудничество между двумя странами. "Словакия является частью Евросоюза, понимает определенные сложности в развитии отношений между ЕС и РФ, но Словакия имеет свое мнение и свой взгляд на развитие отношений с Россией и всегда их откровенно представляет. Только диалог взаимного сотрудничества - это единственный путь, как развивать отношения в будущем", - сказал он.

Пеллегрини добавил, что Словакия ставит акцент на том, что нельзя злоупотреблять санкциями и ставить барьеры. "Всегда надо садиться за стол переговоров", - заключил он.