Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-26T13:38+0300
https://ria.ru/20200226/1565223129.html
Мишустин оценил настрой Словакии на укрепление отношений с Россией
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565223359_0:79:2746:1624_1036x0_80_0_0_4c9e10cc12e76eb8f55db0763071c1f4.jpg
РИА Новости

Мишустин оценил настрой Словакии на укрепление отношений с Россией

13:35 26.02.2020 (обновлено: 13:38 26.02.2020)
387
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель правительства Словацкой Республики Петер Пеллегрини во время встречи
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель правительства Словацкой Республики Петер Пеллегрини во время встречи
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель правительства Словацкой Республики Петер Пеллегрини во время встречи
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече со словацким премьером Петером Пеллегрини заявил, что отношения между странами развиваются успешно, а также приветствовал принципиальный настрой Братиславы на укрепление отношений с РФ, вопреки международной конъюнктуре.
"Очень важно для нас, что, несмотря на очень активный предвыборный период в Словакии, вы нашли возможность приехать в Москву, чтобы обсудить самые актуальные вопросы российско-словацкого сотрудничества. В целом, наши отношения развиваются успешно, и здесь мы приветствуем принципиальный настрой возглавляемого вами правительства на дальнейшее укрепление взаимосвязи с Россией, вопреки непростой политической конъюнктуре в Европе", - сказал Мишустин в ходе встречи.
Глава Национального совета Словакии Андрей Данко
1 июля 2019, 12:24
В Словакии рады, что Россия снова может полноценно участвовать в СЕ
Мишустин также передал Пеллегрини привет и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина.
"Хотел бы особо отметить, что состав правительства РФ абсолютно настроен на продолжение конструктивного диалога с нашими словацкими партнерами по вопросам двусторонней повестки дня", - заключил российский премьер.
В свою очередь Пеллегрини отметил, что нынешний визит - это четкий сигнал, что Словакия будет продолжать конструктивно развивать отношения с Россией. Он отметил, что также становится позитивным экономическое сотрудничество между двумя странами. "Словакия является частью Евросоюза, понимает определенные сложности в развитии отношений между ЕС и РФ, но Словакия имеет свое мнение и свой взгляд на развитие отношений с Россией и всегда их откровенно представляет. Только диалог взаимного сотрудничества - это единственный путь, как развивать отношения в будущем", - сказал он.
Пеллегрини добавил, что Словакия ставит акцент на том, что нельзя злоупотреблять санкциями и ставить барьеры. "Всегда надо садиться за стол переговоров", - заключил он.
Во встрече с российской стороны принимают участие вице-премьер Алексей Оверчук, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Решетников.
Кандидат в президенты Зузана Чапутова в предвыборном штабе во время подсчета голосов на выборах президента Словакии. 16 марта 2019
25 июня 2019, 20:39
Новый президент Словакии высказалась за сотрудничество с Россией
1200101
Обсудить 0
Алексей ОверчукПетер ПеллегриниМаксим РешетниковМихаил МишустинДенис МантуровЕвросоюзСловакияРоссияВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Зеленский признал, что Киев не сможет вернуть Крым в ближайшее время
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Конференции по разоружению
Лавров прокомментировал призывы пересмотреть Минские соглашения
Сторонница бывшего президента Египта Хосни Мубарака держат его фотографию
В Каире прощаются с экс-президентом Египта Хосни Мубараком
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков: Россия не принуждает другие страны к братским отношениям
Помощник президента России Владислав Сурков
Политологи оценили мнение Суркова о гиперпрезидентской системе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместной пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 3 мая 2017
США пока не могут поставить Турции ЗРК Patriot, заявил Эрдоган
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Аваков раскритиковал Суркова за слова об Украине
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на Конференции по разоружению 2020
У Лаврова нет информации о встрече глав МИД "нормандского формата"
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
Россия ждет хороших результатов от переговоров с Турцией по Идлибу
Зенитная ракетная система С-350 Витязь поступила в Воздушно-космические силы РФ. 26 февраля 2020
ВКС получили первый зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин проведет встречу с премьером Словакии
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель правительства Словацкой Республики Петер Пеллегрини во время встречи
Премьер Словакии рассказал об отношениях с Россией
Задержание сотрудниками ФСБ РФ подростков в Керчи, готовивших террористические акты
Минобразования Крыма охарактеризовало подростков, готовивших теракт
Здание Совета Федерации РФ
Совфед разрешил показ нацистской символики без пропаганды
Город Ужгород
Генерал призвал Украину подумать о сохранении западных областей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44Помпео призвал лидера Косово отменить пошлины на сербские товары
05:41Сирийские военные обнаружили подземный лагерь боевиков
05:39Цена нефти марки Brent опустилась ниже $52 за баррель
05:16Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко
05:11По новой книге автора "Пятидесяти оттенков серого" снимут фильм
05:09Парламент Туниса проголосовал за доверие правительству Фахфаха
05:05Боевики организовали лагерь на руинах древнейшего города в Сирии
05:04Блогер опубликовал снимки котов из "капсулы времени" возрастом 120 лет
04:48Южная Корея и США отложат совместные учения из-за коронавируса
04:46Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 1595 человек
04:44Ученые: у летавших на Луну астронавтов повысился риск ранней смерти
04:41Роспотребнадзор: деньги за турпутевку можно вернуть из-за коронавируса
04:29В Китае за день из-за коронавируса скончались 29 человек
04:25ВЦИОМ: 88% россиян планируют есть блины на Масленицу
04:23При авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных
04:22Поклонников Степаненко удивили перемены в ее внешности
04:06Трамп дал советы, как не заразиться коронавирусом
04:04Новый бронетранспортер БТР-82АТ впервые покажут на форуме Армия-2020
04:01Бритни Спирс сняла на видео, как сломала ногу
04:01В Минюсте пообещали пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП
Лента новостейМолния